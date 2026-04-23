Castropol comienza la reforma integral de la calle El Puerto, una de las arterias de la capital del concejo
"La obra permitirá avanzar en la mejora funcional y estética de este espacio urbano, favoreciendo una calle más accesible", explica el Gobierno local
El Ayuntamiento de Castropol comenzará este viernes la reforma integral de la calle El Puerto de Castropol, una arteria del casco urbano de la villa. Se invertirán 177.870 euros en esta urbanización adjudicada a la obra Valdés, Obras y Servicios, S. L.
El Gobierno local explica que esta obra, una de las principales inversiones del presupuesto de este año, "permitirá avanzar en la mejora funcional y estética de este espacio urbano, favoreciendo una calle más accesible, ordenada y adecuada para el uso de vecinos y visitantes".
El consistorio advierte a los vecinos de posibles afecciones temporales al tráfico, al estacionamiento y al tránsito peatonal durante la duración de los trabajos. "Se ruega respetar la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones establecidas", ruegan los responsables municipales, que agradecen la comprensión y colaboración ciudadana. Y añade: "El Ayuntamiento lamenta las molestias que estas obras, necesarias para seguir mejorando las infraestructuras municipales, puedan ocasionar".
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