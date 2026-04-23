La castropolense Eva González organiza en La Coruña la cuarta "Datolada", un encuentro nacional sobre datos e IA
"Estamos en un momento en el que es necesario aterrizar el discurso y hablar de cómo se están utilizando realmente en el día a día", señala la experta asturiana
La castropolense Eva González estudió Ingeniería de Telecomuninaciones y ahora, además de regentar una empresa en Vegadeo, es la vicepresidenta de la asociación Datola. La entidad organiza, desde hace cuatro años, un macroevento de datos e Inteligencia Artificial. La cita se celebrará, los próximos 8 y 9 de mayo, en La Coruña.
"La Datolada" ya cuenta con 250 entradas vendidas y reunirá a profesionales de toda España "para analizar el uso real de los datos en entornos empresariales, en un contexto marcado por la creciente adopción de la inteligencia artificial".
"Estamos en un momento en el que es necesario aterrizar el discurso sobre datos e IA y hablar de cómo se están utilizando realmente en el día a día", explica Eva González, segunda de a bordo en Datola, una "comunidad independiente formada por profesionales del ámbito de los datos y la analítica digital".
"Aplicación efectiva"
Los organizadores explican que "uno de los ejes del encuentro será analizar la distancia entre el discurso sobre inteligencia artificial y su aplicación efectiva en organizaciones, abordando cuestiones como los límites actuales de la tecnología, la calidad del dato o el papel del contexto en la toma de decisiones".
En este sentido, González, precisa que los proyectos de datos "no siempre salen como se espera, y eso forma parte del proceso. Compartir esos aprendizajes es fundamental para que el sector avance de forma más sólida".
Demanda de perfiles especializados
"La Datolada" se enmarca "en un contexto de crecimiento del sector del dato en España, donde la demanda de perfiles especializados y la inversión en soluciones basadas en inteligencia artificial continúan en aumento".
El evento busca analizar qué hay detrás de la tecnología y, por eso, abordará asuntos como la construcción de sistemas basados en datos de entornos reales o el factor humano en la toma de decisiones.
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