Cinco mineros de Tormaleo se encierran en la mina para reclamar el pago de las nóminas: "Estamos agotados"

Cinco trabajadores de Mina Miura, en la parroquia de Tormaleo (Ibias), se han encerrado en el interior de la explotación, a unos 200 metros en línea recta de la bocamina. Una decisión límite que han tomado para reivindicar al empresario que cumpla con su compromiso de pagarles las nóminas que les debe, que suman una docena.

Los mineros dejaron de cobrar en abril de 2025, cuando la mina aún pertenecía a Jesús Manuel Rodríguez Morán, más conocido como Chus Mirantes, empresario que también estaba detrás de la mina de Cerredo en la que murieron cinco trabajadores en marzo de 2025. En octubre fue adquirida por Fernando Martínez Blanco, de la empresa Big TNZ Trading, con el compromiso de abonar las nóminas pendientes a los trabajadores, pero pagándoles únicamente una mensualidad en ese primer momento. A finales de enero cobraron una nueva nómina con la promesa de que recibirían el resto a lo largo de la siguiente semana, pero ese pago nunca llegó.

Los últimos trabajadores de la explotación acudieron a la justicia para pedir ser liberados de la relación contractual y poder cobrar el paro. El viernes estaba previsto el juicio en el juzgado de lo social número 3 de Oviedo donde el empresario volvió a dar nuevos plazos, que la plantilla decidió aceptar.

"Se comprometió a pagar dos nóminas este martes y luego reestructurar la deuda de una forma que pudiésemos empezar a trabajar y él pudiera pagar a lo largo de unos 120 días, pero no ha cumplido y nos da de nuevo excusas y promete pagar la semana que viene", expone José María Pérez Pereira, representante de los trabajadores de la explotación por parte de SOMA-FITAG-UGT y uno de los cinco mineros que está encerrado en la mina.

Ante los reiterados incumplimientos por parte del empresario, los trabajadores decidieron tomar la drástica medida de presión de encerrarse en una mina que lleva meses sin actividad. "Estamos cansados y agotados, así que visto que se han propuesto que nos muramos de hambre, qué más nos da morirnos en casa que aquí", clama José María Pérez.

Defiende que por parte de los trabajadores siempre hubo buena disposición y voluntad para facilitar el pago de la deuda porque su única intención es recuperar su trabajo. "Estamos protestando para que nos permitan seguir trabajando, no estamos pidiendo ni aumentos de sueldo ni milagros, solo queremos trabajar en algo que era rentable y legal, donde el empresario ganaba dinero y también los trabajadores", incide.

El representante de los trabajadores señala que el encierro se mantendrá hasta que les ofrezcan una solución o se les pague todo lo adeudado. En el interior de la mina estarán cinco trabajadores y en el exterior contarán con el apoyo de otros cuatro. En total quedan 18 trabajadores vinculados a la empresa.

El Ayuntamiento de Ibias ha mostrado públicamente su apoyo a los mineros de Mina Miura e incide en que la situación que están atravesando es “injusta e insostenible”. Asimismo, exige una solución inmediata a “los responsables de esta situación”.

Por otra parte, pide a los trabajadores encerrados “máxima prudencia y prevención, puesto que se encuentran en unas instalaciones que llevan sin actividad un año, “lo que puede implicar riesgos añadidos”, detalla.

El Consistorio asegura estar a disposición de los trabajadores y de sus familias para prestar la colaboración necesaria y asegura que se seguirá trabajando “mediando dentro de nuestras competencias para contribuir a una solución urgente y justa”.

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Recuerda que Mina Miura es la empresa más grande que tenía el concejo, por lo que su continuidad es "fundamental" para el municipio y el Suroccidente.