Las madrileñas Ana Rubio y Bárbara Megías se conocieron en Santa Eulalia de Oscos y allí acaban de abrir una singular librería-café feminista

La Chula se autodefine como una librería-café feminista. Y no acaba de abrir en el centro de una gran ciudad, sino en el corazón de un pueblo. Existe en Santa Eulalia de Oscos desde el pasado febrero bajo la batuta de dos madrileñas, Ana Rubio y Bárbara Megías. Tras años residiendo en la comarca, donde se conocieron y se hicieron amigas, han dado un paso al frente para crear un espacio con mucha personalidad que, poco a poco, se ha ganado el corazón de los santalleses.

"El proyecto surge de la necesidad de hacer algo que nos gustara y que nos permitiese vivir aquí", señala Rubio. Ella es trabajadora social con formación en antropología y su socia es oceanógrafa, pero en Santalla son dos emprendedoras al frente de un proyecto muy chulo. "Y está funcionando bastante bien porque aquí la gente responde. No sé si nos atreveríamos a montar esto en otro lugar", relatan.

Ana Rubio y Bárbara Megías. / R. T. C.

Un espacio chulo

El nombre de La Chula viene de muchas ideas, la primera, su origen madrileño. "Además, era una idea muy chula, queríamos crear un espacio chulo y nosotras somos también muy chulas", bromea Rubio.

Lo más difícil del proyecto fue encontrar mano de obra para transformar el antiguo estanco del pueblo en lo que hoy es La Chula, un espacio "superreducido, pero transformado con ingenio". Cuenta con una librería "chiquitita", que incluye títulos diferentes y muchas firmas de mujeres. "Queríamos facilitar el acceso a otro tipo de literatura", relata Rubio. Tienen libros a la venta, tanto nuevos como usados, y también una zona de préstamo.

Viernes feministas

Por otro lado, presumen de ser una cafetería sostenible, que huye de los refrescos comerciales. Ofrecen buen café, vermú, cerveza y vino. También cócteles sin alcohol y zumos. Lo acompañan de un pincheo vegetariano y también ofrecen comida, aunque de momento carecen de carta. "Hacemos comida rica, saludable y vegetariana, algo distinto. Vamos poco a poco", señalan.

En La Chula se organizan unas cenas especiales para mujeres bautizadas "los viernes feministas". Y es que, añade Rubio, "desde el primer momento dejamos claro que era un espacio feminista y no se admiten chorradas". En este sentido, se sienten halagadas cuando llegan mujeres que agradecen la oportunidad de tomar un café tranquilas, más allá de los "bares donde siempre hay señores en la barra".

Ana Rubio y Bárbara Megías, junto al alcalde santallés, Francisco López, con el cartel de la feria. / R. T. C.

Feria del libro

Este sábado organizarán, de la mano del Ayuntamiento de Santa Eulalia, su primera feria del libro. Este evento "nace con el objetivo de fomentar la lectura, apoyar al tejido cultural y crear un espacio de encuentro entre personas lectoras, autoras y profesionales del sector".

La cita será en la plaza del Ayuntamiento, desde las 10.30 a las 17.00 horas. El evento contará con seis puestos, entre ellos un puesto solidario del Colectivo de Artistas del Sur que recaudará fondos para la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina (UNRWA).

Noticias relacionadas

Además, a las 17.30 horas se ha programado un conversatorio bajo el título "¿Quién decide lo que leemos?", que contará con la participación de editoriales, escritoras, libreras y vecinos.