La ostra llega en su mejor momento a su festival de Castropol: "Las expectativas son buenas, es una cita que va creciendo"

"La ostra en mayo siempre está muy bien, pero este año está batiendo récords porque el agua está más caliente, hay mucha más luz y están bastante llenas, van a gustar", señala el ostricultor Eduardo Martín, de Acueo, sobre el buen momento que vive el molusco de cara a su gran cita del año. El festival gastronómico "Somos la Ostra", de Castropol, alcanza su duodécima edición entre el 1 y el 3 de mayo en el puerto castropolense.

La presentación de esta edición tuvo lugar este jueves y en un lugar muy especial: el tesón de la ría del Eo. Allí se dieron cita el alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, la concejala de Cultura, Miriam Moya, y los representantes de las dos empresas ostrícolas, José Manuel Lojo, de OstrAstur, y Eduardo Martín, de Acueo. Este último, biólogo de profesión, señala que el hecho de disponer de más horas de luz y una temperatura más alta en el agua favorece que haya más fitoplancton y, por lo tanto, más alimento para las ostras.

En imágenes: el Festival Somos la Ostra se presenta en el tesón de la ría del Eo / T. Cascudo

Lluvia y temperatura

"Está siendo un buen año", añade Martín y con él coincide José Manuel Lojo. "Este año llovió mucho y eso le hace bien porque también bajan más nutrientes por el río. A eso se suma que la temperatura del agua es alta y ayuda a que maduren. Desde ahora hasta mediados de junio están en su mejor momento", añade. Ambas empresas han reservado una partida de 25.000 ostras que estos días están en depuración en el Centro de Experimentación Pesquera de Castropol.

Las expectativas, señalan los productores, son buenas "porque el festival va creciendo y, si el tiempo es bueno, la gente viene". Cuenta Martín que la gente está preguntando mucho por la cita y ellos llevan quince días con todos los preparativos. "Al principio la idea era darnos a conocer y esto está superado", dice el responsable de Acueo, que cuenta con 16.000 ostras reservadas. Por su parte, OstrAstur prepara 9.000 unidades y también alaba el papel del festival: "está sirviendo para dar a conocer el producto a nivel autónomico y también a que crezca el consumo a nivel local".

"Producto estrella"

El alcalde castropolense señala que están muy satisfechos con el recorrido de esta cita que sirve para promocionar "el producto estrella del municipio". No en vano, toda la producción asturiana de ostras se concentra en la ría del Eo y eso es motivo de celebración en Castropol. "El festival sirve para promocionar la ostra y todo lo que Castropol ofrece", añade Vinjoy sobre una cita que va a más.

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A su lado, Miriam Moya, da cuenta de la amplia programación que acompaña a la degustación de ostras: "cada año ampliamos propuestas y actividades. Estamos muy satisfechos con el progrmaa de este año, que va a tener un poco de todo, ponencias, actividades infantiles...".