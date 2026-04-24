Denuncian la existencia de un vertedero ilegal junto a la joya natural de la Turbera de Las Dueñas, en Cudillero

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha denunciado este viernes la existencia de un vertedero incontrolado junto a la Turbera de Las Dueñas, una joya natural en la que se acaba de realizar un proyecto de restauración ambiental.

"Resulta llamativo y tremendamente curioso que, tras la inauguración pública este pasado miércoles por autoridades del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Cudillero, de unas obras de protección y restauración ambiental del entorno de la turbera, todas esas autoridades no se hayan percatado de la existencia de este vertedero ilegal con toda clase de residuos situado a menos de 150 metros de los límites de la Turbera, visible incluso desde la misma carretera CU-3 de acceso al puerto de Cudillero", lamenta el portavoz de la entidad medioambiental, Fructuoso Pontigo.

Colaboración

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, ha respondido al colectivo pidiendo que quien localice vertederos informe al consistorio. "Vemos que este tipo de actos que hoy y siempre condenamos públicamente se repiten cada día más. Debemos concienciar la importancia de la colaboración tanto individual como colectiva y por supuesto desde el ayuntamiento una vez que tengamos ubicado este punto llevaremos a cabo los trámites oportunos para restituir el entorno", precisa el primer edil.

Sobre el vertedero, señala la Coordinadora que "acumula toda clase de residuos" en el entorno de La Turbera, "declarada Monumento Natural en 2002, es un espacio de alto valor científico y ecológico". Considera el colectivo que la turbera es "especialmente sensible a los cambios hidrológicos y en el uso del territorio" y que su conservación "es clave tanto para mantener la biodiversidad, como para almacenar carbono y regular el agua".

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El colectivo ecologista recuerda que "la gestión de los residuos es una competencia municipal" y acusa al Ayuntamiento de omitir "sus responsabilidades en lo concerniente al control de los vertidos, la retirada obligatoria de los mismos y su derivación a un gestor autorizado". Por todo ello exige "la inmediata adopción de las medidas oportunas por parte de las autoridades competentes". Es decir, que ser retiren los residuos y se deriven a un gestor autorizado, además de señalizar la zona advirtiendo de sanción y, por último, que se sancione a los responsables si finalmente son identificados. De hecho, reclama la investigación de los hechos denunciados.