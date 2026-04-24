Grave accidente en Navia con una moto y un vehículo implicado y varias víctimas: así fue el segundo simulacro del instituto de Navia
La actividad forma parte del Proyecto de seguridad vial del centro y busca inculcar a los jóvenes responsabilidad al volante para evitar accidentes
El instituto Galileo Galilei, de Navia, acogió este viernes y dentro de su Proyecto de seguridad vial el segundo simulacro de accidente. "Nuestra idea es recrear un accidente de tráfico real para concienciar al alumnado de la importancia que tiene la seguridad vial y las responsabilidades como ciudadano", señala el equipo docente de esta actividad realizada en colaboración con el 112. Efectivos de Bomberos de Asturias y de Protección Civil colaboraron con la iniciativa.
En concreto, se simuló un accidente real en el que estuvieron implicados un vehículo y una moto con varias víctimas a consecuencia del consumo de sustancias. El centro quiso dar un paso más con respecto a la recreación del año pasado y simular un caso más extremo. En este caso, los alumnos pudieron ver cómo se inicia el protocolo de emergencia, desde la llamada de socorro al 112 hasta que llegan los efectivos policiales, médicos y bomberos.
Precisan los organizadores que se realizó "el procedimiento habitual de cada uno de los profesionales, desde la llegada de los equipos de emergencia, hasta las pruebas pertinentes y la excarcelación y asistencia a las víctimas".
"Creemos que en los tiempos que corren es una actividad interesante para el alumnado para que sean conscientes de que nuestras irresponsabilidades traen consecuencias graves y costosas para el Estado y para nosotros mismos", señala el centro naviego.
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