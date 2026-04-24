Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Grave accidente en Navia con una moto y un vehículo implicado y varias víctimas: así fue el segundo simulacro del instituto de Navia

La actividad forma parte del Proyecto de seguridad vial del centro y busca inculcar a los jóvenes responsabilidad al volante para evitar accidentes

En imágenes: así fue el simulacro de accidente vivido en el instituto Galileo Galilei, de Navia

En imágenes: así fue el simulacro de accidente vivido en el instituto Galileo Galilei, de Navia

Ver galería

En imágenes: así fue el simulacro de accidente vivido en el instituto Galileo Galilei, de Navia /

T. Cascudo

Navia

El instituto Galileo Galilei, de Navia, acogió este viernes y dentro de su Proyecto de seguridad vial el segundo simulacro de accidente. "Nuestra idea es recrear un accidente de tráfico real para concienciar al alumnado de la importancia que tiene la seguridad vial y las responsabilidades como ciudadano", señala el equipo docente de esta actividad realizada en colaboración con el 112. Efectivos de Bomberos de Asturias y de Protección Civil colaboraron con la iniciativa.

En concreto, se simuló un accidente real en el que estuvieron implicados un vehículo y una moto con varias víctimas a consecuencia del consumo de sustancias. El centro quiso dar un paso más con respecto a la recreación del año pasado y simular un caso más extremo. En este caso, los alumnos pudieron ver cómo se inicia el protocolo de emergencia, desde la llamada de socorro al 112 hasta que llegan los efectivos policiales, médicos y bomberos.

Precisan los organizadores que se realizó "el procedimiento habitual de cada uno de los profesionales, desde la llegada de los equipos de emergencia, hasta las pruebas pertinentes y la excarcelación y asistencia a las víctimas".

Noticias relacionadas

"Creemos que en los tiempos que corren es una actividad interesante para el alumnado para que sean conscientes de que nuestras irresponsabilidades traen consecuencias graves y costosas para el Estado y para nosotros mismos", señala el centro naviego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  4. El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
  5. Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
  7. La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
  8. El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas

Grave accidente en Navia con una moto y un vehículo implicado y varias víctimas: así fue el segundo simulacro del instituto de Navia

Grave accidente en Navia con una moto y un vehículo implicado y varias víctimas: así fue el segundo simulacro del instituto de Navia

La asociación Amicos, que trabaja con personas con discapacidad, impulsa la restauración de los ecosistemas marinos de Luarca con la plantación de algas laminarias

La asociación Amicos, que trabaja con personas con discapacidad, impulsa la restauración de los ecosistemas marinos de Luarca con la plantación de algas laminarias

¿Es el peor inicio de temporada de pesca de salmón en Asturias? Los ríos llegan a su primera semana sin rastro del campanu

¿Es el peor inicio de temporada de pesca de salmón en Asturias? Los ríos llegan a su primera semana sin rastro del campanu

Justin Smith sostiene al Sporting y se gana a Borja Jiménez: estas son las intenciones del club rojiblanco para el futuro proyecto

Justin Smith sostiene al Sporting y se gana a Borja Jiménez: estas son las intenciones del club rojiblanco para el futuro proyecto

Test de alcoholemia, preservativos y gafas de simulación de embriaguez: así es la nueva campaña del Conseyu de la Mocedá de Gijón

Test de alcoholemia, preservativos y gafas de simulación de embriaguez: así es la nueva campaña del Conseyu de la Mocedá de Gijón

El PSOE ve "vergonzoso" que el gobierno de Gijón no convoque la Junta Local de Seguridad ante las carreras ilegales

El PSOE ve "vergonzoso" que el gobierno de Gijón no convoque la Junta Local de Seguridad ante las carreras ilegales

Llanes encadena once años de superávit y cierra 2025 con un remanente de 7,1 millones: "Es el reflejo de una gestión responsable"

Llanes encadena once años de superávit y cierra 2025 con un remanente de 7,1 millones: "Es el reflejo de una gestión responsable"

Corvera impulsa el tejido empresarial local con la jornada 'Enredadas' en ParqueAstur

Corvera impulsa el tejido empresarial local con la jornada 'Enredadas' en ParqueAstur
Tracking Pixel Contents