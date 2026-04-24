Llega al Eo-Navia el programa regional para ayudar a la digitalización de los comercios asturianos
El programa ofrece "un asesoramiento personalizado en tienda y gratuito, adaptado al nivel de madurez digital de cada comerciante participante"
Acompañar y apoyar a los pequeños comercios en su proceso de transformación digital. Es el objetivo del Programa de Digitalización del Comercio Asturiano (DICA), que ya funciona en las comarcas de Oviedo, Gijón y Avilés y que ahora llega al Occidente. Este viernes se presentó en Vegadeo y se implantará en la zona del Eo-Navia.
La directora general de Comercio del Principado de Asturias, Arantxa González Montell, presentó la iniciativa acompañada por el alcalde de Vegadeo, César Álvarez. El acto contó con la presencia de la asociación de comerciantes de la localidad (Ascove). "Esta cita sirvió para que ambas entidades, Ayuntamiento y Ascove, conozcan de primera mano los pormenores de un programa que pretende el impulso de la digitalización en el comercio asturiano", señalan los promotores.
Más visibilidad
El Programa DICA, impulsado por el Gobierno del Principado de Asturias a través de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, ofrece "un asesoramiento personalizado en tienda y gratuito, adaptado al nivel de madurez digital de cada comerciante participante". Está enfocado, añaden los promotores "a aumentar la visibilidad de los establecimientos en la red, la mejora de la gestión de las redes sociales, web, venta online y procesos, además de acciones muy necesarias como la ciberseguridad, el uso de la IA y la gestión del dato".
El programa, añade el Principado, "estará activo hasta finales del año 2028 y se desplegará con el apoyo y colaboración de los ayuntamientos y las diferentes asociaciones de comerciantes, con el fin de garantizar que la información llegue a todos los comercios de su territorio". Los promotores ven clave la colaboración local para animar a los negocios a participar y visibilizar los resultados en cada concejo.
La iniciativa está abierta a todos los comerciantes de la comarca eonaviega. Los interesados pueden inscribirse en el formulario habilitado en la web del proyecto (dicasturias.es).
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