Los mineros encerrados en la mina de Tormaleo reciben una orden de desalojo: "Vamos a seguir encerrados venga quien venga"

Los cinco mineros encerrados en Mina Miura, en Tormaleo (Ibias), recibieron a última hora de la tarde de este viernes la visita de la Guardia Civil para entregarles una orden de desalojo voluntario, alegando falta de seguridad en el interior de la mina. Una acción que ha sorprendido a los trabajadores, que este jueves a mediodía iniciaron un encierro indefinido para protestar por el impago de sus salarios, con doce nóminas pendientes de cobro.

"Vamos a seguir encerrados venga quien venga, quieren matarnos de hambre y encima ¿quieren que nos vayamos contentos?", clama José María Pérez Pereira, representante de los trabajadores de la explotación por parte de SOMA-FITAG-UGT y uno de los cinco mineros que está encerrado en la mina.

El Ayuntamiento de Ibias solicitó a la Consejería de Industria la misma tarde del encierro que verificase las condiciones de seguridad de la explotación y se adoptasen las medidas necesarias "para garantizar la protección de las personas implicadas", puesto que en el escrito municipal se incide en que las condiciones de seguridad en la mina podrían ser "cuestionables" al llevar inactiva aproximadamente un año.

El mismo jueves, a última hora de la tarde, técnicos de la Dirección General de Energía y Minería acudieron a la mina para realizar una inspección, pero ante la incomparecencia del director facultativo de la empresa no pudo realizarse. Ante esta situación, el director general de Energía, Javier Cueli, notificó a la Delegación de Gobierno la situación informando que desde la consejería no podían garantizar "la seguridad e integridad física de las personas que se encuentran encerradas".

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Los mineros encerrados no entienden la actuación de la alcaldesa, Gemma Álvarez, lo ven como un ataque y un intento de boicotear el encierro. "No tiene ninguna justificación, ha utilizado la excusa de la seguridad para conseguir un fin, ha habido más encierros en la historia de la minería y nunca antes ningún alcalde puso una denuncia como esta y menos siendo la presidenta de ACOM (Red de Municipios en Transición-ACOM, anteriormente Asociación de Comarcas Mineras), así que nos preguntamos qué interés tiene en qué cierre la mina", se pregunta el representante de los trabajadores, que desde que comenzó el encierro asegura que no ha recibido ninguna comunicación del empresario Fernando Martínez Blanco, que adquirió la mina el pasado mes de octubre con el compromiso de pagar todo lo adeudado a los trabajadores sin haberlo cumplido.