La moderna sala de hemodiálisis del hospital de Jarrio ya está a pleno rendimiento
El Noroccidente cuenta en la actualidad con 20 pacientes con tratamiento por padecer una enfermedad renal crónica
El hospital de Jarrio acaba de estrenar la nueva unidad de hemodiálisis. El equipamiento, listo desde finales de marzo, ya está recibiendo a los primeros pacientes. Salud ha invertido 580.800 euros en este nuevo espacio, ubicado en la planta baja del centro hospitalario coañés y con capacidad para 32 pacientes a la semana.
La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visitó el espacio el pasado marzo y entonces se anunció que estaba previsto su puesta en funcionamiento para mediados de abril. Desde este jueves, los pacientes con enfermedad renal crónica ya disfrutan del nuevo espacio. Actualmente el centro coañés cuenta con 20 pacientes con hemodiálisis.
La sala dispone de nueve puestos asistenciales: ocho destinados a pacientes con enfermedad renal crónica y uno adicional en una sala independiente para quienes precisen aislamiento. Además, añade Salud, dispone de control de enfermería propio. En este sentido, precisan que "uno de los elementos clave de la renovación es la nueva planta de tratamiento de agua ultrapura". Este equipamiento "sustituye al sistema en funcionamiento desde 2006 y garantiza un proceso más seguro, eficiente y sostenible".
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