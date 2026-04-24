Venden un pueblo a orillas del río Navia: dos casas, dos hórreos, una ermita y embarcadero propio por 690.000 euros

Más de 6,3 hectáreas de terreno, varias construcciones tradicionales con acceso directo al río Navia y embarcadero privado. Son las características de la aldea de Lantero, que lleva casi treinta años deshabitada. Se localiza en la parroquia boalesa de Serandinas, que acaba de salir a la venta por 690.000 euros. "El conjunto suma más de 600 metros cuadrados construidos y se encuentra actualmente para rehabilitar, lo que permite al futuro propietario adaptar el activo e incrementa su potencialidad al ofrecer flexibilidad de diseño y reposicionamiento, abriendo la puerta a diversos usos", señalan los responsables de Veri Corral Boutique Inmobiliaria, la firma llanisca que gestiona su venta.

En imágenes: así es la aldea de Lantero, en Boal, que se vende por 690.000 euros /

Los vendedores explican que la aldea cuenta "con dos edificaciones residenciales, dos hórreos y una ermita dedicada a la veneración de San Ramón, configurando un conjunto de arquitectura tradicional asturiana vinculado históricamente a la actividad de labranza y autosuficiencia rural". En este sentido, dan cuenta de que las construcciones de piedra y cubierta de madera y pizarra son un ejemplo muy representativo de la vida rural en el Occidente.

La aldea, que estuvo habitada hasta principios del siglo XXI, tiene uno de sus puntos fuertes en el acceso directo al río Navia. "En la actualidad, Lantero sigue siendo accesible por vía fluvial o mediante una pista forestal desde Villayón, una circunstancia que contribuye a preservar su entorno natural y ubicación exclusiva", añade la inmobiliaria. De hecho, recuerdan que antaño los vecinos de Lantero cruzaban en barca hasta Serandinas para comerciar.

Elemento "diferencial"

"El embarcadero, que aún hoy conecta ambos puntos, se mantiene como testimonio de ese pasado, aportando un elemento diferencial al conjunto y abriendo la puerta a nuevos proyectos vinculados a actividades económicas relacionadas con el turismo experiencial, la movilidad fluvial o propuestas de ocio sostenible", apunta la firma vendedora.

En este sentido, ponen de manifiesto la oportunidad que supone esta propiedad, al tratarse de "un enclave con historia, identidad y proyección a largo plazo". Además, sostienen que su salida al mercado se produce en un contexto "de crecimiento sostenido tanto del mercado inmobiliario como del turismo rural en Asturias".

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A juicio del consejero delegado de Veri Corral Boutique Inmobiliaria, Borja Cué, esta propiedad constituye "uno de los activos más singulares del norte de España". Y añade: "El mercado está evolucionando hacia propuestas cada vez más diferenciales, donde la autenticidad y la conexión con el entorno marcan la demanda. Lantero encaja plenamente en esta tendencia, ya sea como un proyecto de turismo rural de alto valor añadido, un retiro privado o un espacio creativo en plena naturaleza".