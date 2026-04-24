Teatro para unir generaciones: los escolares cangueses se acercan al Siglo de Oro gracias al grupo de interpretación del cento social de personas mayores

Los estudiantes de diferentes centros educativos de Cangas del Narcea han tenido la oportunidad de acercarse al teatro del Siglo de Oro a través del grupo de interpretación surgido en el centro social de personas mayores de Cangas del Narcea "Teatro del Suroccidente" y "Malos l.lobos Teatro".

La sala de la cafetería del centro se convirtió en un teatro improvisado con un público lleno de ganas de pasarlo bien y muy atento a lo que sobre las tablas ocurría. La obra representada fue "¡Qué viva la folía!", un conjunto de comedias y entremeses inspiradas en el Siglo de Oro que comienzan con la aparición de la diosa de la mitología griega Talía, musa de la comedia. Entre los sketches también destacó el que une a dos grandes escritores: Miguel de Cervantes y William Shakespeare.

Los escolares asistentes a la presentación. / D. Álvarez

Con mucho humor y juegos de palabras, los actores se metieron al público en el bolsillo y lo animaron a participar y a interactuar con las representaciones. "Buscamos traer el Siglo de Oro al siglo de ahora, es una manera de darlo a conocer", destaca Luis Miguel Gómez, al frente del grupo, que apunta que la actividad se enmarca en la celebración del Día del Libro, el 23 de abril.

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Esta jornada intergeneracional promovida por el centro social de personas mayores también consigue unir en un mismo espacio a diferentes generaciones e incluso a los escolares de diversos colegios del concejo. "Es una oportunidad de enseñar a los más jóvenes que no hay edad para disfrutar de lo que te gusta e incluso para empezar cualquier afición", destaca la directora del centro, Ana Isabel Pérez.