Tineo reivindica el futuro del campo con las IX Jornadas del Orgullo Rural: “Buscamos visibilizar sus oportunidades, retos y su potencial futuro”

El departamento de Agraria del IES Concejo de Tineo, antigua Escuela de Selvicultura, acogerá los próximos 28 y 29 de abril la novena edición de las Jornadas del Orgullo Rural, una cita ya consolidada en el calendario educativo y social del concejo que este año se celebra bajo el lema "Bioeconomía e innovación rural".

Las jornadas, que están abiertas al público en general, tienen como objetivo "poner en valor el mundo rural, visibilizando sus oportunidades, retos y su potencial futuro, tanto entre el alumnado como en la sociedad en general", según explica Juan Manuel Castaño, jefe del departamento. Desde su puesta en marcha en el curso 2015-2016, el encuentro ha abordado cuestiones clave como la gestión forestal, la transición ecológica, la agroecología, el cambio climático o la digitalización del medio rural.

El programa de esta novena edición se centrará en la bioeconomía como eje estratégico, apostando por la diversificación económica, la innovación, la creación de empleo y la fijación de población. Un enfoque, subraya Castaño, estrechamente ligado a la oferta formativa del centro, que por segundo curso incluye ciclos de Producción Agropecuaria y enseñanzas vinculadas a producciones alternativas en entornos agroforestales.

Programación

Las actividades arrancarán el martes 28 con la inauguración institucional a las nueve de la mañana a la que seguirá la ponencia "Rosa Narcea, primera rosa española y tercera del mundo con uso en la industria del perfume y otros", impartida por Carmen Martínez, del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A partir de las 10.00 horas se desarrollará la charla "Aprovechamientos forestales no maderables. Economía circular y sostenibilidad", a cargo de Claudia García Revuelta, del Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (CETEMAS).

Posteriormente, Dimas Pereira Obaya, también de CETEMAS, ofrecerá la ponencia "Nuevas herramientas para el campo: drones aplicados al seguimiento de pastos". Tras un descanso, las jornadas se retomarán con Dolores Hidalgo Fernández, técnica de la Asociación de Propietarios Forestales (Junta Monte de Asturias) que presentará el "Caso práctico de resinación en el Occidente".

Cerrará las ponencias del primer día Gabriel Rius, CEO de Kuma Cherries, que hablará de su proyecto de plantación de cerezos en Allande.

El miércoles 29 de abril, la jornada arrancará de nuevo a las 09.00 horas con la intervención "La producción de arándanos: características del cultivo", impartida por Silvia Elena Menéndez Fernández, profesora del IES Concejo de Tineo. Le seguirá Diego Bárcena Menéndez, con la ponencia "Método biointensivo en la huerta asturiana".

A las 10.20, Aitor Somoano García, del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), abordará la charla "Vigilancia de topillos perjudiciales desde el espacio: por qué y para qué".

A las 11.00 horas tendrá lugar el acto de reconocimiento a la labor de Hilario López Martínez, guarda mayor de Tineo, con motivo de su jubilación.

Seguidamente, a partir de las 12.00 horas, Alicia Fernández Rodríguez, técnica del Consejo Regulador de la DOP Cangas, ofrecerá la ponencia "Introducción al emprendimiento en la actividad vitivinícola de la DOP Cangas".

El programa concluirá con un taller de inoculación en tronco de setas Shiitake, impartido por Sandra Tronco Fernández, de DeTronko Setas de Asturias.

Jornadas referentes

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, subraya la relevancia de estas jornadas para el municipio: "Tienen mucha importancia para Tineo. Es una forma de dar a conocer que tenemos una escuela de selvicultura, la única del Occidente de Asturias, y la formación que se imparte en ella, así como de acercarse a los proyectos relacionados con la selvicultura".

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Más allá del contenido técnico, las jornadas mantienen su vocación de fortalecer el vínculo con el territorio. "Siguen siendo una apuesta firme por reforzar el sentimiento de pertenencia, mejorar la calidad formativa del alumnado, fomentar el debate constructivo y posicionar al centro como referente educativo y social del medio rural asturiano", concluye Castaño.