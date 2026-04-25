Deportes, karaoke y otros juegos: las alternativas de ocio que Navia pone en marcha (de forma gratuita) para menores y desde los 12 años
La propuesta municipal busca ofrecer alternativas de ocio seguro y atractivo, fomentando "la convivencia y la socialización" entre los adolescentes
En un momento en el que el ocio juvenil se convierte en una preocupación creciente para muchas familias, el Ayuntamiento de Navia da un paso al frente con una propuesta clara: ofrecer alternativas gratuitas, seguras y atractivas para adolescentes durante el fin de semana.
Una iniciativa que no solo busca el entretenimiento, sino también reforzar los espacios de convivencia y socialización entre los más jóvenes del municipio.
Bajo el programa dirigido a chicos y chicas a partir de 12 años, los fines de semana de mayo llegan cargados de actividad. Los viernes, a partir de las 22:00 horas, la Nave "El Puerto" se transformará en un punto de encuentro deportivo, donde los torneos de voley, rugby, baloncesto, fútbol y otros alternativos serán la excusa perfecta para fomentar el compañerismo, la actividad física y la sana competencia.
Los sábados, el relevo lo tomará el Local de Animación desde las 18:00 horas, con una propuesta más lúdica y creativa: karaoke, juegos y retos que invitan a la participación activa y al disfrute en grupo. Un formato que conecta con los intereses actuales de los adolescentes, alejándolos de alternativas menos saludables y acercándolos a un ocio compartido.
Desde el Consistorio destacan que se trata de actividades "completamente gratuitas, aunque con plazas limitadas", lo que refleja la alta demanda y el interés creciente por este tipo de iniciativas. Además, se pone a disposición de las familias el espacio "Sal y Pimienta", ubicado en el Edificio de Servicios Múltiples, como punto de información y gestión.
Para más información, los interesados pueden contactar a través del teléfono 985 63 16 42 o el correo electrónico info@eblinca.es.
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