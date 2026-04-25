Preocupación por la seguridad de los mineros de Mina Miura encerrados desde el jueves y sin atenciones a su seguridad

La preocupación por la seguridad de los mineros de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias), encerrados en la bocamina en protesta por el impago de doce nóminas, crece. El Ayuntamiento de Ibias solicitó a la Consejería de Industria una inspección urgente de la mina, ante las dudas sobre su estado. Sin embargo, técnicos de la Dirección General de Energía y Minería no pudieron realizar la revisión al no comparecer el director facultativo de la empresa.

Así, las cosas, esta ausencia también es denunciada en el escrito remitido por el sindicato SOMA-FÍAG-UGT a la Autoridad Minera, donde se advierte de que, más de 24 horas después del inicio del encierro, "ni el responsable técnico ni el empresario titular habían acudido a verificar las condiciones de seguridad, incluyendo aspectos clave como ventilación, gases o sistemas de bombeo".

El documento, fechado el 24 de abril, señala además una posible "falta de diligencia" en la gestión de la seguridad laboral y solicita la designación urgente de un inspector que asuma la dirección técnica de la situación .

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La Consejería de Industria trasladó a la Delegación del Gobierno que no puede garantizar la integridad física de los mineros, lo que motivó la intervención de la Guardia Civil el pasado viernes. De momento, la protesta, que empezó el jueves a mediodía, continúa. El retén advierte de que seguirá apostando por la protesta. Según informaron, la empresa les adeuda un año de salario.