Cangas del Narcea disfrutará de una Feria del Libro durante cuatro días: venta de libros, presentaciones literarias y actos culturales

La Librería Treito organiza del 6 al 9 de mayo una nueva edición de la Feria del Libro en el parque de La Reguerala, en Cangas del Narcea, con un completo programa de presentaciones, actividades culturales y propuestas para todos los públicos, en colaboración con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea.

El evento arrancará el miércoles 6, a las 17.30 horas, con la presentación de los libros de las iglesias de La Regla y Cibuyo. Le seguirá la de la novela “Los amores paralelos”, de Mayte Uceda, que será introducida por la profesora del instituto cangués Amalia Fernández, a las 19:30 horas.

El jueves 7, la programación continuará a las 17.00 horas con “El lector de la tabaquería”, de Susana Vidal, que contará con el apoyo del escritor y profesor jubilado Tito Casado. Además, se aprovechará para mostrar la exposición sobre emigración, de cuya elaboración formó parte Tito Casado. A las 19.00 horas, los asistentes podrán conocer mejor la historia que se relata en el libro “Las luchadoras”, de Jorge Carrillo, hijo del histórico secretario general del PCE, Santiago Carrillo en el que relata la vida de su madre y su abuela. Le acompañará en la mesa la archivera municipal Marta Veiga.

El viernes 8 estará especialmente orientado al público familiar, con la entrega de premios del concurso de marcapáginas y una donación de libros al CAI Penlés por parte de Javier Grela, a las 17.00 horas. Le seguirá el cuentacuentos “Minerflu, la Bruja Maga”, a las 17.30 horas, y, a las 19.30 horas, la presentación de “Anda de día que la noche es mía”, de la artista multidisciplinar María del Roxo, en el que recoge Anda de día, que la noche es mía’, una obra que recoge relatos de la tradición oral de miedo, sobre la muerte, difuntos o el más allá. Le acompañará en la presentación el periodista Miguel Ángel Pérez.

La jornada del sábado 9 se dividirá en mañana y tarde. A las 12.00 horas, se celebrará la charla “Genética y emociones”, con el autor tinetense Javier García y el artista Manuel María Fernández Gochi, que expondrá sus obras. A las 14.00 horas se podrá disfrutar de la música en directo con la actuación de la Banda de Música de Cangas del Narcea.

Por la tarde, el protagonismo será para la gastronomía y la literatura asturiana, con “Asturias en el plato”, de Susana G. Soto, que estará acompañada por la concejala de Cultura, Tania Rodríguez, en un acto que comenzará a las 17.00 horas. Cerrará las jornadas la presentación de “La Asturianita”, de Pilar Sánchez Vicente, que estará respaldad por Ana Lagar, a partir de las 18:30 horas.

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La feria contará con un gran stand de venta de la propia librería, que aplicará un un 10% de descuento en libros durante todos los días de feria.