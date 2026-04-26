"Pasamos bastante frío": la protesta minera en Tormaleo suma días de tensión con cinco trabajadores atrapados bajo tierra

La protesta que mantiene en vilo al sector minero asturiano suma ya varios días de tensión en la explotación de Tormaleo. Cinco trabajadores de Mina Miura permanecen encerrados "a unos 300 metros de profundidad" para reclamar el pago de doce nóminas que, aseguran, se les adeudan.

El conflicto se desencadenó el pasado jueves, cuando un grupo de nueve mineros decidió iniciar el encierro al no cumplir el empresario con la promesa de pagar al menos dos nóminas el 20 de abril. Finalmente, cuatro salieron al exterior y cinco continúan bajo tierra, decididos a mantener la presión. "Hartos de esperar", optaron por refugiarse en una zona que consideran "segura" en el interior de la mina, aunque las condiciones distan mucho de serlo: sin cobertura, "con bastante frío y con dificultades" que evitan detallar en profundidad.

Apoyo vecinal

Desde el interior, mantienen comunicación con el exterior en momentos puntuales, mientras reciben el apoyo constante del entorno. Vecinos, allegados y organizaciones sindicales se han volcado con ellos. "Nos llevan de todo", explican, en referencia a comida y muestras de ánimo que ayudan a sostener la protesta.

En la zona son pocos los que desconocen la situación, convertida ya en el principal foco de preocupación local. Los trabajadores tienen claro que no abandonarán la mina hasta que se produzca una llamada que confirme una solución "real" al conflicto. "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros", denuncia uno de los afectados, que lamenta tanto la falta de respuesta empresarial como institucional.

La solución "debe llegar" pronto

Pese a la dureza de las condiciones (duermen sobre bancos improvisados y reconocen que hay malestar) el ánimo se mantiene "firme"». Confían en que la solución "debe llegar" pronto y en que la presión ejercida desde el interior sirva para desbloquear una situación que se ha prolongado durante meses y que es injusta.

Lo que en un primer momento se pensó que sería una protesta breve, debido a las condiciones extremas del encierro, se ha ido recrudeciendo con el paso de los días. Solo han recibido la visita de representantes sindicales de SOMA-FIAG-UGT, quienes se han acercado al punto donde está el resto de mineros para transmitirles ánimo. Precisamente el pasado viernes el sindicato se digirió al Principado para advertir de la situación extrema y arriesgada de los trabajadores.

El pasado octubre se conoció que Carbones La Vega, titular de los derechos mineros, fue adquirida por el empresario madriñeño Fernando Martínez Blanco, quien se comprometió entonces a hacerse cargo de las deudas del empresario Jesús Rodríguez Morán.

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