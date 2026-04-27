El analisis del PP sobre la ría del Eo que respalda la asociación de veteranos del estuario: atraviesa una situación "grave" por la pérdida de calado y la falta de mantenimiento
El diputado Pedro de Rueda reclama una intervención urgente de las administraciones ante la acumulación de lodos y la falta de mantenimiento que hacen inutilizable el pantalán en marea baja
El diputado regional del PP Pedro de Rueda advirtió este lunes en el muelle sur de Castropol de la situación "grave" que atraviesa la ría del Eo. El portavoz de Infraestructuras denunció la pérdida de calado y el deterioro de las instalaciones, y alertó de que el problema ya afecta a la seguridad, al deporte y al uso habitual de las embarcaciones.
De Rueda compareció acompañado por la diputada Salomé Sánchez, el portavoz del PP en Vegadeo, Armando Pérez, miembros de la junta local y representantes de la Asociación de Veteranos del Eo. Desde allí reclamó una actuación inmediata de las administraciones ante una situación que calificó de "insostenible".
"El problema no se puede seguir ignorando", afirmó. Según explicó, la acumulación de lodos y la falta de mantenimiento han dejado el pantalán prácticamente inutilizable en marea baja. A su juicio, no se trata de un episodio puntual, sino de una consecuencia directa de la ausencia de dragados y de planificación.
El diputado respaldó las denuncias de los veteranos del Eo, que alertan de un deterioro acelerado en los últimos meses. También puso el foco en los riesgos: "En bajamar hay peligro real de dañar embarcaciones o sufrir incidentes", señaló y calificó la situación de "inadmisible".
Impacto económico y social
Más allá de la seguridad, De Rueda subrayó el impacto económico y social. Recordó que la ría del Eo es un "eje clave para el turismo, el deporte y la vida diaria" del Noroccidente, y advirtió de que su deterioro perjudica directamente a la imagen de la zona.
El parlamentario anunció que llevará el asunto a la Junta General del Principado de Asturias para exigir explicaciones al Gobierno de Adrián Barbón y reclamar actuaciones urgentes de dragado y mantenimiento. "El problema no es de diagnóstico, es de voluntad política", concluyó.
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