Atropellan a una abuela y su nieta en Boal: "La gente está consternada"

El suceso tuvo lugar en torno a la una y media de este lunes en el trecho de carretera entre la capital y Los Mazos, donde residen

Una imagen del corredor del Navia a su paso por Boal. / T. Cascudo

Boal

Una mujer y su nieta de corta edad resultaron heridas en un grave atropello registrado en el concejo de Boal en torno a la una y media de la tarde de este lunes. El suceso tuvo lugar en la AS-12 o corredor del Navia, en un punto de la vía entre el colegio público Carlos Bousoño y la localidad de Los Mazos, donde reside la abuela.

El accidente se registró en el kilómetro 26 y las dos personas afectadas han sido trasladadas en ambulancia. "La gente está consternada y a la espera de tener noticias del estado de las dos heridas", señala el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, que confía en la recuperación de las víctimas del atropello.

Según ha podido saber este periódico, la mujer caminaba por el arcén del corredor del Navia en sentido descendente, hacia su casa de Los Mazos cuando fueron atropelladas por un vehículo que transitaba en dirección a la villa de Boal.

Es habitual que la gente de Armal y Los Mazos acuda a pie hasta la villa de Boal por el corredor del Navia, si bien el trayecto tiene cierta peligrosidad por carecer de acera y por tratarse de tramos de curva. Boal celebraba en esta jornada su mercado quincenal de los lunes lo que genera más tráfico en la zona.

En LA NUEVA ESPAÑA estamos trabajando para reunir todos los datos y completar esta información. En unos instantes, podrás leer la noticia completa, que iremos ampliando conforme tengamos más detalles. Puedes compartirla con tus contactos porque recibirán la noticia actualizada con la última versión.

