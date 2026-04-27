Continúa el encierro en Mina Miura (Ibias) con cuatro mineros: "Queremos que nombren un administrador que se haga cargo"

El tiempo pasa lento en el interior de la mina ibiense Mina Miura, donde cuatro de sus trabajadores mantienen su encierro desde que entraron en ella el jueves a mediodía. Ya superan los cuatro días sin apenas ver el sol, más que cuando se acercan hasta la bocamina para recibir alguna visita. Este lunes estuvieron arropados por representantes del sindicato SOMA-FITAG-UGT, entre ellos su secretario general, José Luis Alperi, así como por trabajadores de la mina canguesa de Vega de Rengos, de TYC Narcea, y la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez.

Los mineros comenzaron la semana sin haber tenido una interlocución con el empresario, Fernando Martínez Blanco, que, sin embargo, se reafirmó en su compromiso de pagar en “las próximas horas” dos nóminas atrasadas y las pagas extraordinarias de julio y diciembre del 2025, así como en su objetivo de reactivar la mina.

Los mineros insisten en que esperan tener noticias de él y que se solucione la situación de la mina, que José María Pérez Pereira, representante de los trabajadores de la explotación por parte de SOMA-FITAG-UGT y uno de los cuatro mineros que está encerrado en la mina, defiende que es “rentable y lo tiene todo en orden”. Por ello, es claro al reclamar que “si el empresario quiere cerrarla de mala manera” que sea el Principado o un juez quien busque una forma legal para hacerse cargo de la explotación.

Personas reunidas ante la bocamina de Mina Miura este lunes para dar a apoyo a los trabajadores. / R. D. Á.

"Queremos que busquen la forma legal para que se la quiten y nombren a un administrador que se haga cargo para que la mina pueda volver a funcionar, porque es una empresa rentable; por eso estamos aquí encerrados, porque queremos que la mina vuelva a funcionar", expone el representante de los trabajadores, que agradece el apoyo vecinal que están recibiendo.

José Luis Alperi mostró el respaldo al encierro de los trabajadores y defendió que "ni la alcaldesa ni el sindicato quisimos forzar ningún desalojo ni que abandonen el encierro, pero tanto el Ayuntamiento como el SOMA, por responsabilidad y seguridad, mandamos escritos a la dirección general de Minería, porque son los que se tienen que hacer responsables de esta situación".

José Luis Alperi habla con los mineros en la bocamina. / R. D. Á.

Alperi reivindica que el empresario y su dirección facultativa den la cara. "No se entiende que, casi cinco días después de anunciarse un encierro en las instalaciones de su empresa, no se hayan puesto en contacto ni con los trabajadores ni con el sindicato para decir qué pretenden hacer y, por supuesto, que pague a los trabajadores", exige, y señala que es necesario que "alguien ponga atención aquí porque llevan 10 meses y 12 nóminas sin cobrar; hemos abierto la vía judicial, pero los trabajadores han dado todas las oportunidades posibles porque su interés es que la mina continúe, porque es rentable".

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Hasta la bocamina también se acercó este lunes la plantilla casi al completo de TYC Narcea. "La mina siempre se caracterizó por luchar todos a una; qué menos que venir a acompañar a los cuatro compañeros que están encerrados", subraya Carlos Menéndez, representante de los trabajadores de la mina canguesa, que también están en lucha reclamando la reactivación de los trabajos en su explotación, paralizados desde noviembre tras el accidente mortal causado por un hundimiento.