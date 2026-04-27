Gran acogida y ventas récord en la Feria del Libro y la Ilustración de Navia: "Nos visitó muchísima gente"

El Ayuntamiento de Navia hace un balance "muy positivo" de la XVII Feria del Libro y la III Feria de la Ilustración, celebradas durante el fin de semana y que han convertido al concejo en foco cultural.

La concejala de Cultura, Patricia Rodríguez, destacó la "buena acogida" de la cia, con una gran afluencia de público, un notable volumen de ventas y la satisfacción general tanto de autores como de expositores. "Ha habido mucha gente y eso se ha reflejado directamente en las ventas", señaló y subrayó, además, un dato significativo: ya a mediodía del sábado se habían superado las cifras de venta del año anterior en ese mismo punto y a esa misma hora.

28 expositores

En total participaron 28 expositores, repartidos entre 14 librerías y editoriales y otros 14 dedicados a la ilustración, lo que aportó una "singularidad" especial el encuentro. La feria reunió a profesionales llegados de distintos puntos, como Asturias, Galicia o Andalucía, y logró atraer a un público diverso, "de todas las edades".

La combinación de literatura e ilustración se consolida así como una fórmula de éxito, capaz de ampliar el perfil de visitantes y enriquecer la propuesta cultural. A ello se sumó la reorganización de los espacios, una de las claves de esta edición: los stands instalados a pie de calle en la Plaza del Casino ganaron en visibilidad y tránsito, mientras que el Cine Fantasio debutó como sede de presentaciones literarias con una acogida excelente, gracias a sus condiciones técnicas y a un ambiente cercano y profesional. "Creo que esta organización es la idónea", opinó la edil. El año pasado, también se utilizó el Espacio El Liceo, pero los visitantes tenían que recorrer varias calles de un punto a otro de la feria.

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"Estamos satisfechos con el resultado; el cambio de ubicación ha gustado y ver que ha habido movimiento en los puestos y una respuesta positiva en las actividades es el mejor balance posible", concluyó Rodríguez, quien avanzó que el Ayuntamiento continuará mejorando la cita en años venideros.