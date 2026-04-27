Operan en el HUCA a un niño que sufrió una caída en el recreo del colegio de Valdepares (El Franco)

Un alumno del colegio de Valdepares fue trasladado este lunes al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras sufrir una caída en el recreo del centro público franquino. El pequeño, de 6 años y vecino del concejo de El Franco, fue operado en el centro hospitalario ovetense por un coágulo en la cabeza, si bien su pronóstico es favorable.

El suceso tuvo lugar en torno a las 12.30 horas, en el momento del recreo. Este centro franquino carece de patio al uso y utiliza el parque público ubicado en medio del pueblo como zona de juego para los escolares. En un momento dado el niño sufrió una caíday se dio un golpe en la cabeza.

De Jarrio a Oviedo

En un primer momento fue trasladado al hospital de Jarrio y, de allí, derivado al HUCA en helicóptero, donde fue operado pasadas las seis de la tarde. Todo apunta a que el niño se recuperará de manera favorable, pues tiene buen pronóstico.

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Desde la dirección del colegio no han querido hacer declaraciones al respecto, mientras que desde la Consejería de Educación se han limitado a confirmar la caída durante el horario escolar. El suceso ha generado preocupación entre la comunidad educativa.