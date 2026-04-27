Operan en el HUCA a un niño que sufrió una caída en el recreo del colegio de Valdepares (El Franco)
El pequeño, de 6 años, fue intervenido en Oviedo por un coágulo en la cabeza, pero el pronóstico es favorable
D. Á.
Un alumno del colegio de Valdepares fue trasladado este lunes al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras sufrir una caída en el recreo del centro público franquino. El pequeño, de 6 años y vecino del concejo de El Franco, fue operado en el centro hospitalario ovetense por un coágulo en la cabeza, si bien su pronóstico es favorable.
El suceso tuvo lugar en torno a las 12.30 horas, en el momento del recreo. Este centro franquino carece de patio al uso y utiliza el parque público ubicado en medio del pueblo como zona de juego para los escolares. En un momento dado el niño sufrió una caíday se dio un golpe en la cabeza.
De Jarrio a Oviedo
En un primer momento fue trasladado al hospital de Jarrio y, de allí, derivado al HUCA en helicóptero, donde fue operado pasadas las seis de la tarde. Todo apunta a que el niño se recuperará de manera favorable, pues tiene buen pronóstico.
Desde la dirección del colegio no han querido hacer declaraciones al respecto, mientras que desde la Consejería de Educación se han limitado a confirmar la caída durante el horario escolar. El suceso ha generado preocupación entre la comunidad educativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así