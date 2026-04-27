Navia, sede de un curso gratuito de socorrismo para desempleados ante la temporada de verano
La formación, que arranca el 11 de mayo, combina teoría online y prácticas en piscina y playa para facilitar la inserción laboral en un sector con alta demanda en la costa noroccidental
El noroccidente se prepara para la temporada estival con una iniciativa que busca generar oportunidades laborales. Navia acogerá a partir del próximo 11 de mayo un curso gratuito de socorrismo dirigido a personas desempleadas o interesadas en mejorar su situación profesional.
La formación, de 90 horas, combina teoría online con prácticas presenciales en piscina y playa, con el objetivo de capacitar a los participantes para incorporarse al mercado laboral de forma inmediata, en un sector que cada verano incrementa notablemente su demanda en el litoral de la comarca.
Las sesiones prácticas se desarrollarán en horario de mañana, de 09:00 a 14:00 horas, los días 13, 25, 27 y 28 de mayo, así como el 2 y 3 de junio. Durante estas jornadas, los alumnos podrán aplicar los conocimientos adquiridos en entornos reales, una parte clave para afrontar con garantías el trabajo de vigilancia y rescate en playas.
El curso se presenta como una oportunidad directa de inserción laboral, en un momento en el que los ayuntamientos y empresas del sector buscan reforzar sus equipos de socorrismo de cara al verano. Además, permite a los participantes obtener una cualificación profesional en un ámbito muy vinculado al territorio.
Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse a través de su oficina de empleo, por vía telefónica o mediante correo electrónico.
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