Un trocito de la Junta General viaja a San Martín de Oscos: Los miembros de la Mesa animan a los estudiantes a participar porque "la cosa pública necesita a los mejores"

Un trocito de la Junta General del Principado viajó este lunes a San Martín de Oscos para enseñar a los niños de la comarca Oscos-Eo cómo funciona esta institución asturiana. Los representantes del Parlamento animaron a los jóvenes a formarse y a participar en política porque “la cosa pública necesita a los mejores”.

La actividad, organizada por el décimo octavo Foro Comunicación y Escuela, contó con la participación del presidente de la Junta, Juan Cofiño; la vicepresidenta primera, Celia Fernández; el vicepresidente segundo, José Agustín Cuervas-Mons; la secretaria primera, Delia Campomanes y el letrado mayor de la Junta, Marco Fernández. Ejerció de moderadora del acto, celebrado en la casa de cultura de San Martín, la directora del colegio rural agrupado Oscos, Sandra Castro. “Animaos a poner en valor el Occidente y a defender vuestros derechos”, dijo la docente, que instó a los alumnos a participar.

Cofiño abrió el turno de palabra explicando en general el trabajo de la Junta en un lenguaje accesible para los pequeños procedentes de los colegios Jovellanos (Vegadeo), La Paloma (Castropol), CRA Oscos y el instituto Elisa y Luis Villamil, que promueve el Foro. A continuación, respondieron a la infinidad de preguntas que traían preparados los escolares. Entre ellas, la de Hugo López, que quiso saber cuál es el camino a seguir para llegar a la política.

En imágenes: Así fue la visita de la Mesa de la Junta General a San Martín de Oscos /

Decisiones trascendentes

“Es una pregunta compleja”, dijo Cofiño. Lo que dice la Ley, indicó, es que basta con ser mayor de edad y no tener antecedentes penales, pero él recomendó formarse. “La política necesita de los mejores. Aunque es una actividad que goza de una reputación difícil, sin embargo, es una actividad fundamental para la convivencia porque en la política se deciden las cosas que afectan a la mayor parte de los ciudadanos, decisiones trascendentes que requieren del concurso de los mejores”, precisó. En este sentido, el Letrado Mayor también animó a os niños a “tener las metas más altas” y a aprovechar las oportunidades.

Los diputados explicaron también sus razones para acceder a la política. “Eso se lleva dentro”, resumió Cuervas-Mons. Y añadió: “La política te gusta o no te gusta. Hay una cosa clave y es que es un servicio a los demás y el que no lo entienda así, se equivoca”.

Los alumnos pusieron a los diputados en aprietos con preguntas concretas sobre la comarca que no sabían responder porque “nosotros no estamos en el Gobierno”. Desde los planes para hacer campos de hierba artificial en el Navia-Eo, hasta la presencia del medio rural en la Junta General se colaron en las preguntas de los estudiantes. También preguntaron por los logros pendientes. En este punto, el socialista Cofiño defendió que Asturias “ha mejorado mucho”, aunque tiene pendiente el “reto demográfico”, un asunto “verdaderamente trascendente para el futuro de la región”.

A ojos del popular Cuervas-Mons, es clave la reactivación económica. “Asturias debe lograr atraer inversiones y actividad económica y tiene asuntos pendientes de resolver como el tema energético que afecta a las empresas”, dijo. Y añadió: “Es verdad que se ha mejorado, pero Asturias tiene muchos retos por abordar”.

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Con todo, la sesión buscaba que los chavales conocieran bien las instituciones asturianas. En este punto el Letrado Mayor dejó claro que el “Parlamento hace posible la democracia, permite aprobar leyes y transforma lo que pensáis en decisiones políticas”. Tras esta primera jornada sobre el terreno, los estudiantes viajarán a Oviedo para conocer la Institución y participarán en un Pleno de estudiantes.