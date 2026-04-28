El centro de día de Boal, un paso más cerca después de casi una década de espera

Boal llevaba casi diez años esperando este momento. Durante toda una década, vecinos y Ayuntamiento han reclamado un centro de día que completara la atención a las personas mayores en un municipio marcado "por el envejecimiento y la dispersión", tal y como recalca el alcalde, José Antonio Barrientos.

Ahora, esa demanda histórica empieza a hacerse realidad. El Consejo de Gobierno aprobó una subvención de 701.439 euros para construir y equipar un centro de día multiservicios con capacidad para 28 personas en los bajos de la residencia de mayores.

El nuevo recurso permitirá que los mayores reciban atención durante el día sin tener que abandonar su hogar, reforzando un modelo que apuesta por los cuidados de proximidad y la autonomía personal.

"Una vieja aspiración cumplida"

El modelo de atención "estará alineado con la Estrategia CuidAS, que da prioridad a la atención individualizada, la promoción del bienestar y la participación activa de los mayores", informa el Principado. El centro facilitará el apoyo necesario para que las personas mayores puedan vivir en sus propios hogares y en su entorno habitual el máximo tiempo posible, añaden las mismas fuentes.

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El alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, indica que lograr este centro "es una vieja aspiración que vemos cumplida". El regidor añade que "por fin se hace y que es un servicio demandado y este es un concejo envejecido".