Las enternecedoras imágenes de una mamá osa amamantando a sus dos crías en el Parque Natural de Somiedo

Es primavera y los osos dejan imágenes enternecedoras en el Parque Natural de Somiedo, tras haber salido de la hibernación el pasado mes de marzo. Las guías de la empresa local Somiedo Experience, dedicada al avistamiento de fauna salvaje, han captado con sus cámaras a una osa con sus dos crías nacidas este enero. Las imágenes son de lo más bonitas: dos esbardos siguen los pasos de su mamá osa, que les coge con la boca e incluso les da de amamantar. O lo intenta.

"Está siendo una buena temporada de avistamientos. En realidad, la primavera es de las mejores épocas", asegura Iso González, una de las tres hermanas que llevan Somiedo Experience. Según González, desde mediados de este mes son muchos las osas con esbardos que se ven por Somiedo.

Según explican en sus redes sociales, "los oseznos nacidos este pasado invierno van evolucionando, algunos más rápido que otros, conociendo cada vez mejor el territorio en el que viven. Hay osas que todavía siguen utilizando la paridera para dormir. Otras, como esta (la de las imágenes), ya recorren distancias más largas y duermen con los esbardos en diferentes lugares. Las crías juegan y aprenden a trepar, mientras la osa se alimenta de lo que encuentra y busca regueros para beber. Siguen los pasos de su madre, a veces con complicaciones, a través de estos escarpes en los que deberán evitar múltiples peligros en los próximos meses".

Una población que va a más

La población osera de Asturias vive un gran momento, con altos niveles de reproducción y expansión hacia lugares no ocupados hasta ahora por la especie, según coinciden los expertos. La región tiene previsto actualizar el censo de osos este mismo año. El último recuento data de 2020. Las últimas cifras que se manejan hablan de 370 ejemplares en la Cordillera Cantábrica. De esos, 250 se sitúan en la subpoblación occidental y 120, en la oriental. Por comunidades autónomas, Asturias tendría un 35% de la población, unos 131 ejemplares.

No obstante, las cifras no se pueden tomar por comunidades de forma aislada por el gran movimiento de los animales. En Asturias, Somiedo, Cangas del Narcea y Proaza son los concejos más oseros. Pese a su avance, la especie sigue en peligro de extinción.