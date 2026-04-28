Foro Asturias reclama una solución inmediata para los trabajadores de Mina Miura (Ibias)
El secretario general del partido, Adrián Pumares, que se reúne este martes con los mineros encerrados desde el pasado jueves, acusa al Principado de no proteger a las familias afectadas por el conflicto laboral
Una solución inmediata para los trabajadores de Mina Miura, en Ibias, es lo que reclama el secretario general de Foro Asturias y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, que acusa al Gobierno regional de “mirar hacia otro lado y no proteger a las familias afectadas por el conflicto laboral”, que mantiene a cuatro mineros encerrados a 300 metros de la bocamina desde el pasado jueves.
Pumares, que se reunirá la tarde de este martes con los mineros encerrados, califica la situación de “absolutamente intolerable” y lamenta que en Asturias haya trabajadores obligados a adoptar “medidas extremas para reclamar algo tan básico como cobrar por el trabajo ya realizado”. “Lo que está ocurriendo en la Mina Miura evidencia un fracaso empresarial evidente, pero también una absoluta falta de reacción de las administraciones competentes. El Gobierno de Barbón no puede permanecer desaparecido mientras crece la angustia de los trabajadores y de sus familias”, afirma.
El portavoz parlamentario de FORO Asturias recuerda al Presidente del Principado que la Administración autonómica “tiene la obligación de vigilar, garantizar derechos y dar explicaciones cuando se producen situaciones tan graves como esta, especialmente en un sector estratégico y de larga tradición en Asturias como el minero”.
Asimismo, señala que no es la primera vez que FORO Asturias alerta de problemas laborales vinculados a explotaciones mineras del concejo de Ibias, por lo que considera “incomprensible” que el Ejecutivo autonómico no haya actuado con mayor diligencia para evitar que se repitan episodios de impagos e incertidumbre.
Por ello, Pumares exige al Gobierno de Barbón “máxima transparencia sobre la situación real de la empresa, los compromisos asumidos y las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Principado”, y reclama “no seguir jugando con las expectativas de una comarca que ya ha soportado demasiado abandono y demasiadas promesas incumplidas”. Asimismo, demanda el abono inmediato de todas las cantidades adeudadas, garantías laborales claras para la plantilla, protección efectiva para los trabajadores afectados y una solución real y definitiva a esta situación.
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