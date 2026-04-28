Los mineros de Ibias cumplen cinco días de encierro sin confiar en la última promesa de pago del empresario: “Es una nueva mentira”

Cinco días de encierro han cumplido los cuatro mineros de Mina Miura, en Ibias. Lo hacen sin avances. A pesar de que el empresario, Fernando Martínez Blanco, volvió a comprometerse a pagar dos nóminas y dos pagas extraordinarias "en las próximas horas", por ahora no lo ha materializado. Algo que no sorprende a los mineros encerrados que aseguran que es "una nueva mentira, no es la primera vez que pone una fecha y no la cumple".

Con total desconfianza y hartazgo los encerrados tienen claro en que no pueden creer en la palabra del empresario y que su encierro a modo de protesta continuará "hasta que se cumplan todas las condiciones comprometidas: pague dos nóminas y dos extras y reactive el trabajo en la mina".

Mientras tanto, continúan las muestras de apoyo y que reivindican una solución para los mineros. Este martes recibieron la visita de representantes del sindicato CCOO, entre ellos, el secretario de Industria, Ignacio Requena; la secretaria general del Suroccidente, Beatriz Egido; y José Luis García Montes, responsable sindical de CCOO de Industria. Requena aprovechó la visita para instar a la Administración regional a que utilice todas las herramientas que da la seguridad minera para lograr que el empresario acabe transmitiendo la propiedad de Carbones La Vega "a alguien que realmente quiera llevar la explotación, que por lo que dicen sus trabajadores es rentable" y asegura que desde CCOO vamos a hacer "todo lo posible para que esta mina vuelva a operar con normalidad".

Por la derecha, representantes los representantes de CCOO José Luis García Montes, Ignacio Requeña y Beatriz Egido con los mineros encerrados en Mina Miura. / R. D. Á.

Requena insiste en que el empresario, que se hizo cargo de la mina ibiense el pasado mes de octubre, "no tiene que ver con el sector minero ni industrial ni nada que se pueda asemejar a una industria, lo que es una auténtica desgracia".

Durante la tarde, también recibieron la visita del secretario general de Foro Asturias y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, acompañado por la concejal del partido en el Ayuntamiento de Ibias, Sandra Linares. Pumares defendió que el encierro va más allá de un conflicto laboral y que busca garantizar "un futuro para el Suroccidente". Pumares pone el foco en cómo el Principado "puede permitir que empresas sin ningún tipo de solvencia técnica ni económica se haga con un sector tan hiperregulado como es la minería".

Para Pumares la mina de Ibias se encuentra "secuestrada por un empresario sin escrúpulos, que deja familias sin cobrar y a una comarca con un futuro incierto, y que no tiene un proyecto de futuro y engaña a sus trabajadores".

También trasladó su respaldo a la plantilla el Montepío de la Minería Asturiana, que califica lo que están viviendo los mineros de Ibias como "una realidad inaceptable, que vulnera derechos básicos y violenta la dignidad laboral". Por ello, reclaman a la empresa una solución inmediata y a las administraciones que verifiquen las medidas de seguridad existentes "y las que deban adoptarse en la explotación".

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Los apoyos también llegan desde León, donde la Asociación de Mineros de Fabero se está movilizando para recaudar fondos para apoyar económicamente a la plantilla de Mina Miura, a la que el empresario adeuda una docena de nóminas.