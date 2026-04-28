Navia creará un área de autocaravanas en Puerto de Vega como solución "a la saturación que sufre el casco urbano"

La oferta de áreas de autocaravanas en el Occidente va en aumento como también crece este tipo de turismo itinerante. El Ayuntamiento de Navia acaba de anunciar la contratación de la redacción de un equipamiento para los vehículos vivienda en Puerto de Vega. El documento técnico de la denominada "Área de Acogida y Ordenación del Turismo Itinerante" correrá a cargo de la firma asturiana Runitek Ingenieros S.L.

El lugar elegido es una parcela municipal de más de 2.000 metros cuadrados ubicada en la zona de entrada a la villa que "funcionará como un servicio público de interés general". El Gobierno municipal explica que su propuesta pasa por concentrar en un espacio regulado a este tipo de vehículos "evitando impactos ambientales y garantizando la seguridad en el litoral".

"Es una solución necesaria frente a la saturación que sufre actualmente el casco urbano, donde el estacionamiento disperso de autocaravanas genera conflictos de convivencia con los residentes y dificultades en el tránsito por las zonas portuarias", señala la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández.

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El equipo de Gobierno precisa que la idea es diseñar un área "gestionada mediante tecnología Smart City", lo que permite "el control de la ocupación en tiempo real y facilitar la reserva previa, evitando que los vehículos circulen innecesariamente por el centro del pueblo". Con esta tecnología, añaden, se dinamiza la economía local al "usar herramientas digitales que ayudan a redirigir a los viajeros hacia los comercios y la hostelería de Puerto de Vega".