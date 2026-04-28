La pequeña de 2 años víctima del atropello en Boal permanece sedada y estable en el HUCA
La abuela de la menor, con varias fracturas, también se recupera en el hospital ovetense, tras el grave suceso registrado el lunes
El concejo de Boal se mantiene en vilo, pendiente de las noticias que llegan desde el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Allí permanecen ingresadas la abuela y la nieta víctimas del grave atropello registrado el lunes. Ambas tienen una evolución favorable, si bien la menor permanece sedada tras ser operada de una fractura de cráneo.
"La gente está muy preocupada, además, el hecho de que se viera implicada una niña tan pequeña, afecta más", señala el alcalde de Boal, José Antonio Barrientos, que transmite el sentimiento de los vecinos, impactados y preocupados por el atropello registrado a mediodía del lunes en las inmediaciones del colegio boalés. El conductor de un vehículo que transitaba en sentido Boal, perdió el control del coche y arrolló a la abuela que caminaba con el carrito de la pequeña, de dos años, en dirección a su casa de Los Mazos.
Varias lesiones
La pequeña presenta varias fracturas y contusiones y, en la mañana de este martes, fue operada de una fractura de cráneo, con resultado favorable. Las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que, dentro de la gravedad, la evolución es buena.
Por su parte, la abuela fue trasladada inicialmente al hospital de Jarrio y, de allí, derivada al HUCA. Tiene fracturadas varias costillas, entre otras lesiones, si bien también evoluciona positivamente. Las heridas forman parte de una familia residente en Los Mazos, pero muy querida y conocida en todo el concejo por estar vinculada a varios negocios.
El suceso tuvo lugar en el tramo del corredor del Navia (AS-12) que comunica el pueblo de Los Mazos con la villa de Boal. Es una zona muy transitada tanto por vehículos como por peatones. El problema es que el trayecto carece de aceras y cuenta con poco arcén. "Andamos todos por ahí de toda la vida, es algo natural", señalan los vecinos, conmocionados por el suceso y pendientes de la pronta recuperación de las heridas.
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