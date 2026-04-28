Queipo a Barbón desde Allande: "Le pido que saque del cajón de los olvidos y los extravíos proyectos vitales para el futuro de este concejo"

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, visitó Allande, donde gobiernan los populares de la mano de Mariví López, para repasar los proyectos pendientes y en marcha en el concejo. Desde allí lanzó un mensaje al líder regional, Adrián Barbón: "Le pido que de una vez cumpla con las necesidades del concejo y saque del cajón de los olvidos y los extravíos proyectos vitales para el futuro de Allande que, de manera inexplicable, permanecen paralizados, como la residencia de mayores o el observatorio astronómico del Alto de La Marta".

Sobre el observatorio astronómico denunció Queipo un "inexplicable retraso", sobre todo por tratarse de un recurso que "le daría a Allande un desarrollo y una visibilidad que serían extraordinarias". El proyecto, obra del estudio cangués Puerto y Sánchez, se presentó en 2023 como pieza angular del proyecto de astroturismo en el que el concejo trabaja desde hace años.

Los diputados Salvador Méndez y Salomé Sánchez, junto a Queipo y Mariví. / PP

Recordó Queipo las singularidades de Allande, como "uno de los lugares más apropiados de España para poder hacer avistamiento astronómico de estrellas", por lo que considera el observatorio como "una necesidad para el futuro del concejo". En este sentido, reclamó que se desbloquee el proyecto.

"Requerimientos y pegas"

Por su parte, Mariví López denunció diferentes problemas en el proyecto del observatorio, que calificó de vital para el concejo: "Nos ponen todo tipo de problemas. Continuamente son requerimientos y más requerimientos y pegas". Señala la primera edil que las peticiones de documentación llegan especialmente desde Patrimonio, pero también de Carreteras, que les ha pedido un proyecto de flujo de tráfico en la carretera próxima al lugar elegido para la instalación.

"Espero que la Consejería opte por el observatorio, como me dijo la vicepresidenta del Gobierno regional y quiero creer en su palabra. Me dijo que se iba a hacer sí o sí, así que vamos a esperar", señaló Mariví López, que advirtió de la gravedad de la demora, pues podría suponer la pérdida de fondos europeos. "Nos han concecido el máximo de demora, pero así no vamos a llegar", apuntó.

Por su parte, al respecto de la residencia, Queipo señaló la promesa incumplida en periodo electoral. "Se dijo a los vecinos que estaba todo en marcha y preparado para que la residencia fuese una realidad inmediata, en las fechas cercanas a las elecciones que afortunadamente el PSOE perdió en este municipio", dijo sobre este equipamiento, muy demandado por el Gobierno local.

Y añadió: "Pocos territorios están tan necesitados de esta residencia para mayores para que la gente mayor pueda conservar su vida en su lugar de nacimiento, porque también es calidad de vida; necesitamos que el proyecto de la residencia se acelere, se ponga en marcha y se concrete de alguna manera antes de que termine este mandato para tranquilidad de los vecinos".

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El líder regional considera que Allande ha dado "un cambio sustancial" desde la llegada al Gobierno del equipo de Mariví López y aplaudió su especial preocupación por la zona rural. Dijo también que su "empuje" fue clave para la puesta en marcha de la escuela de bebés del concejo.