El poder de la solidaridad en Tineo: la asociación "Prueba con una Sonrisa" dona 4.000 euros a la asociación Galbán

La asociación "Prueba con una Sonrisa" ha logrado recaudar 4.000 euros a beneficio de la asociación Galbán, que trabaja con familias de niños con cáncer. El montante se reunió en la cuarta Gala Solidaria celebrada el pasado 25 de abril en el tinetense Palacio de Merás y que contó con 200 invitados.

El evento, que combinó cena solidaria y sorteos, demuestra el poder de la "implicación del entorno local". "Prueba con una Sonrisa" es una asociación nacida en 2019 en Tineo de la mano de Sandra Patallo Álvarez, Darío Rodríguez Mayo y Eva Fernández Rodríguez. En la actualidad, Darío y Sandra continúan como miembros activos del proyecto, impulsando de forma voluntaria y en su tiempo libre iniciativas solidarias como esta gala en su pueblo, Tineo.

Un momento de la gala. / R. T. C.

La entrega de la donación se realizó en un acto en el que participaron representantes de ambas entidades, entre ellos el presidente de Galbán, Lennart Koch. El colectivo tinetense subraya que "más allá de la recaudación, lo más importante es la respuesta de la gente: cada persona que participa, cada colaboración y cada gesto contribuyen a dar visibilidad y apoyo a una causa que necesita seguir presente".

La asociación "destaca por su apuesta por el municipio y su entorno, promoviendo actividades que no solo buscan recaudar fondos, sino también mover a la gente y generar conciencia social". Además de la gala, desarrollan otras acciones como campañas solidarias y charlas en colegios e institutos, donde "acercan la realidad del cáncer infantil y fomentan la sensibilización entre los más jóvenes".

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Señalan los promotores que, desde su creación, han logrado canalizar "más de 18.000 euros hacia distintas entidades, combinando la recaudación con una importante labor de difusión, implicando a vecinos, comercios y empresas en una causa que necesita visibilidad y apoyo constante".