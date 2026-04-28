El XXIII Raid Hípico de El Franco vuelve a convertir a La Caridad en capital de la hípica asturiana

La Caridad ha vuelto a vibrar con el mejor ambiente deportivo este pasado sábado 25 de abril, consolidando al Raid Hípico de El Franco como una cita ineludible en el calendario del Occidente asturiano. El Ayuntamiento de El Franco ha hecho un balance muy positivo de esta vigésimo tercera edición y subrayan que este evento ha dejado de ser solo una prueba deportiva para convertirse en un auténtico referente que pone en valor nuestra naturaleza".

La jornada contó con el respaldo institucional de la alcaldesa, Cecilia Pérez, y del concejal de Deportes, Julio César García, quienes fueron los encargados de entregar los galardones. El edil señaló que estas pruebas son "una oportunidad más de conocer y disfrutar de nuestra maravillosa naturaleza" y agradeció el trabajo del club Valcarjo, que promueve el evento.

Los nombres propios del podio

En la categoría CEAP de 40 kilómetros, el primer puesto fue para Fernando Blanco Blanco a lomos de Kan, quien además se llevó el premio Best Condition; le siguieron en la clasificación Alejandro Quintana López montando a Er Rial Salvis y Mara González Menéndez con Kathomina.

En la categoría CEAP de 60 kilómetros, el triunfo fue para Hugo Arias Carrasco con Cn Nuit Noire, completando el podio Emma Fernández Llorente con Kira de Torrestío y Enrique Cima Díaz con CN-Urriel.

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En la prueba CEA 0 de 80 kilómetros, Hanna Fernández González se hizo con la victoria con Kira de Royal, seguida por Jesús Muñiz Piedra con Borraja de Galeón. El premio Best Condition de esta categoría fue para Claudia Gil Alonso, que completó la prueba con Diana de Magdalena. Finalmente, en la categoría de Iniciación de 20 kilómetros, los honores fueron para Lucía Sánchez Novoa con Lirio, seguida de cerca por Daniela Fernández Huerta con Princesa y Yana Bricio Cruz con Canela.