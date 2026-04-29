Cultivo de rosas, cerezas o extracción de resina, nuevos aprovechamientos para dar vida a la zona rural

Nuevos cultivos y aprovechamientos forestales no maderables para dar alternativas de futuro al medio rural asturiano fue lo que se mostró en el primer día de ponencias de la novena edición de las Jornadas del Orgullo Rural del instituto Concejo de Tineo, que organiza el departamento de Agraria no solo para estudiantes, sino también para el público en general.

Los asistentes a la primera ponencia de la mañana se sorprendieron con la historia del hallazgo de la rosa Narcea por parte de la científica canguesa Carmen Martínez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Una rosa que actualmente es la primera de España y la tercera del mundo con propiedades para la industria del perfume y farmacológica.

Inauguración de las jornadas con Ángel Balea, director general de FP; la alcaldesa, Montse Fernández, y el director del centro David Rodríguez. / R. D. Á.

Carmen Martínez compartió con los estudiantes cómo, a través de la extracción de ADN de un único rosal conservado en su casa familiar en Carballo, descubrieron que estaban ante una rosa única, antigua y con aceite esencial para su uso en la industria del perfume. Un hallazgo que ha desencadenado un proyecto de investigación con gran potencial y una oportunidad de desarrollo rural para el valle del río Cibea, en Cangas del Narcea, donde se está desarrollando el trabajo.

“Queremos que sea un recurso agrario para el territorio”, señaló Carmen Martínez, que detalló el trabajo en las parcelas experimentales ubicadas principalmente en el pueblo de Carballo. También destacó como principal reto la distancia a laboratorios especializados, ya que la extracción de la esencia de rosa debe realizarse rápidamente para evitar la pérdida de propiedades.

Además, hizo hincapié en que los residuos líquidos ricos en polifenoles confieren a esta flor un uso farmacológico, además de tratarse de una rosa comestible.

Aprovechamientos forestales no maderables

Aprovechar al máximo la madera de pino, castaño y roble es el objetivo del Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (CETEMAS), que investiga la valorización de subproductos forestales. Un tema que abordó Claudia García Revuelta, que habló sobre la resina de pino, los taninos del castaño y los polifenoles del roble.

“Hemos desarrollado un proyecto de duelas de roble para barricas para analizar los polifenoles y mejorar la calidad del vino, con el objetivo de crear un producto local diferenciado”, detalla.

En el caso de los taninos, se investiga su uso como antifúngico y fertilizante, siendo un producto de alto valor comercial. Mientras que en la resina natural, se busca obtener un producto de alta calidad que compita con mercados internacionales como Brasil, potenciando la resina local asturiana y desarrollando nuevos métodos de extracción.

Público asistente a la primera jornada del orgullo rural. / D. Álvarez

Precisamente, un caso práctico de resinación en el Occidente de Asturias fue presentado por Dolores Hidalgo, técnica de la Asociación de Propietarios Forestales Junta Montes de Asturias.

Durante la jornada también se pudo conocer el proyecto innovador de plantación de cerezos en Allande de la empresa Kuma Cherries, liderada por Gabriel Rius.

Asimismo, desde el CETEMAS, Dimas Pereira acercó a los asistentes a las nuevas tecnologías aplicadas al campo, como el uso de drones para el seguimiento de pastos.

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En la jornada de este miércoles, las ponencias abordarán la producción de arándanos, la Denominación de Origen Protegida Cangas y el cultivo de setas shiitake en tronco. Además, se rendirá homenaje a Hilario López, Guarda Mayor de Tineo, recientemente jubilado.