Deporte y convivencia en Tapia: mesa redonda contra el acoso escolar este sábado en la casa de cultura
El coloquio contará con representantes de seis entidades deportivas de la comarca occidental
El auditorio de la casa de cultura de Tapia de Casariego acogerá este sábado, 2 de mayo, una jornada con motivo del Día Mundial contra el Acoso y el Ciberacoso. Bajo el título "La convivencia a través del deporte", la Asociación por una Convivencia Sana frente al acoso escolar, en colaboración con el Ayuntamiento de Tapia y seis entidades deportivas de la comarca, organiza este evento que está abierto a todos los públicos.
La jornada comenzará a las 20.00 horas con la lectura de un manifiesto por parte de los deportistas integrantes de los clubes participantes, un acto que busca visibilizar la importancia del respeto en el ámbito deportivo. Tras este acto, se celebrará una mesa redonda destinada a profundizar en las claves de una convivencia sana en el entorno del deporte base.
El coloquio contará con la presencia de diversos representantes del tejido deportivo del Occidente asturiano. En la mesa participarán el presidente del Club Baloncesto de Navia, Borja Fernández; el presidente del Club Bádminton de Vegadeo, Julio González; la presidenta del Club Mar de Castropol, Laura Villabrille; el director de la Escuela de Surf Picante de Tapia, Pedro Méndez; y el delegado de Protección del Menor del Real Tapia, Santiago Jarén. La mesa estará moderada por el presidente del Vegadeo C.F, Sabino López.
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