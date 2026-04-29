El edificio modular del alto de Los Campos, con baños y bar, más cerca de ser una realidad en Tapia

Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, Tapia contará con importantes novedades en sus playas. La primera y más importante afecta a la playa de Los Campos, que estrenará un edificio modular en el emplazamiento del antiguo bar Los Apaches. Los operarios ya trabajan en el terreno, para que la base esté lista para instalar los módulos de este equipamiento de quita y pon que contará con servicio de bar y baños.

De manera paralela, el Ayuntamiento de Tapia está preparando el pliego administrativo para sacar a concurso la gestión de la instalación. "No se pudo hacer antes porque lo lógico es tener instalada la estructura para que los interesados puedan conocerla", señala el alcalde de Tapia, Pedro Fernández. Es consciente de que no será posible adjudicar antes del 15 de junio, la fecha en la que se suele iniciar la temporada, pero confía en que pueda estar operativo a lo largo del verano.

Licitación del servicio

"La intención es licitarlo por un periodo largo, de más de un año", añade el primer edil, si bien aún no están definidos los plazos. Esta obra forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Tapia "La mar de rural" y supuso muchos quebraderos de cabeza al consistorio. No en vano, inicialmente estaba previsto construir un edificio permanente, pero la normativa local lo impide, de ahí que se optara por una estructura modular.

La preparación del terreno para instalar los baños junto a La Xungueira. / T. Cascudo

El cambio de formato para la estructura permitió abaratar costes y plantear nuevos servicios para los arenales del concejo. Es la razón por la que se contempló la instalación de baños en la playa del Anguileiro, en la zona junto al campo de fútbol de La Xungueira. Estos días los operarios ya trabajan en el terreno.

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También se dotará de servicios a las playas de La Paloma y Porcía y, de este modo, Tapia podrá presumir de contar con baños públicos en todos sus arenales, ya que Serantes ya cuenta con este servicio desde hace años. En el caso de Porcía, el proyecto plantea la instalación en la zona de acceso al arenal. El Gobierno local también está negociando habilitar aparcamientos en una finca de esta zona para evitar que los coches bajen hasta esta playa compartida con El Franco.