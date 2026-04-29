El IES Concejo de Tineo cierra sus Jornadas del orgullo rural con homenaje al guarda mayor Hilario López y mostrando nuevas ideas para el campo
Estudiantes y expertos analizan cultivos, plagas y posibilidades de emprendimiento en el medio agrario
Las Jornadas del orgullo rural del instituto Concejo de Tineo, que organiza el departamento de Agraria, se cerraron este miércoles con una jornada muy especial en la que el acto central estuvo dedicado a rendir homenaje y reconocimiento a la labor desarrollada por el guarda mayor de Tineo, Hilario López, que acaba de jubilarse. También se desarrollaron diferentes ponencias para continuar profundizando en la temática de esta novena edición, dedicada a la bioeconomía e innovación rural.
"Lo que pretendemos con estas jornadas es dar otra idea de los aprovechamientos en el ámbito rural, unido a la innovación, porque estamos viendo que cada día salen nuevas técnicas de cultivo y nuevos programas que mejoran tanto la rentabilidad como ayudan a hacer el trabajo del campo un poco más asequible", destaca el jefe de departamento de Agraria del IES Concejo de Tineo, Juan Manuel Castaño.
De este modo, en la última de las dos jornadas de ponencias los asistentes, estudiantes y público general, pudieron acercarse a la producción de arándanos, al método biointensivo en la huerta asturiana, a la producción de setas shiitake con un taller práctico sobre inoculación en tronco y a las posibilidades de emprendimiento vitivinícola vinculadas a la Denominación de Origen Protegida Cangas. Asimismo, también tuvieron la oportunidad de acercarse a los estudios innovadores que se están realizando para el control de la rata topo por parte del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida).
Aitor Somoano fue el encargado de contarles las herramientas que están desarrollando utilizando satélites para monitorizar a las poblaciones de rata topo a gran escala. "Sabemos que cuando sucede una explosión demográfica lo hace a gran escala, lo que puede abarcar varios concejos, entonces necesitamos tener una herramienta que, para poder monitorizarla, vigilarla a gran escala y durante largos periodos de tiempo", detalló y añadió que la herramienta que están desarrollando permitirá anticiparse y optimizar el control de la plaga.
Durante el descanso de la jornada, se aprovechó para realizar el reconocimiento a la labor como guarda mayor de Tineo de Hilario López, que se acaba de jubilar tras 40 años trabajando en el concejo como guarda forestal.
"Estoy muy contento por este reconocimiento y agradecido", destacó el homenajeado, que asegura que para él fue muy importante desarrollar su labor profesional en contacto con la gente. "Siempre quise ayudar a la gente a hacer las gestiones e hice todo lo posible para mantener una buena relación con todo el mundo", enfatizó.
En el caso del instituto y su departamento de Agraria, recordó el tiempo en el que estuvo vinculado profesionalmente a él, teniendo en cuenta siempre al profesorado y a los estudiantes para invitarlos a participar en quemas controladas o trabajos forestales que les permitiesen ver aplicados los conocimientos teóricos que se imparte en los ciclos formativos.
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