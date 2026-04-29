LA NUEVA ESPAÑA inicia un ciclo de coloquios de la mano del Foro Comunicación y Escuela para dar voz a la comarca Oscos-Eo

LA NUEVA ESPAÑA se suma este año a la programación del Foro Comunicación y Escuela, el proyecto educativo del instituto Elisa y Luis Villamil, de Vegadeo, que promueve la igualdad de oportunidades para los jóvenes del Occidente. Esta colaboración se materializa en un ciclo de coloquios que recorrerá, entre abril y octubre, la comarca Oscos-Eo poniendo cara y voz a los valores, los desafíos y el potencial del territorio más occidental de Asturias.

Bajo la batuta de la directora del Club LA NUEVA ESPAÑA, María José Iglesias, y con la presentación del coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández, esta serie de encuentros, que contará con una veintena de ponentes, se estrena este jueves en Taramundi. Todas las actividades del ciclo, dentro de la décimo octava edición del Foro, están abiertas al público en general.

La primera cita, programada para las 18.30 horas en la casa de cultura, pondrá el foco en la esencia artesana y turística del concejo. Bajo el título de "Los valores de Taramundi", contará con la visión de la maestra quesera Ana María Cotarelo, el artesano cuchillero Aurelio Díaz; la gerente de la Casa del Agua de Bres, Celtia Traviesas, el gerente del hotel La Rectoral, Jesús Mier y la empresaria rural Susana Martínez.

De Taramundi a San Tirso

El segundo coloquio programado será en San Tirso de Abres, el próximo 27 de mayo y tendrá lugar en el auditorio, a las 18.30 horas. En este caso, se analizará la vitalidad del medio rural con la experiencia de Yolanda Alzu (Agroturismo Amaído), Yoel García (Eo Activo), Pedro Amago (ganadería ecológica), el ingeniero agrónomo Ángel Miranda y el responsable Quercus Rural, Ángel Prieto.

La tercera parada de esta ruta será el 30 de junio en Santa Eulalia de Oscos. También a las 18.30 horas en la casa de cultura santallesa se hará un coloquio con representación de representantes de los tres concejos de los Oscos. Bajo el título "Los valores de los Oscos" hablarán la ganadera de San Martín Aránzazu Freije, que preside la Asociación de Productores Ecológicos de Asturias (APEA); la secretaria de la asociación de turismo rural Oscos-Eo, Ena Victoria Mateos; el consejero delegado de Industrias Lácteas Monteverde, Enrique López; la empresaria Begoña Oliveira y uno de los dos responsables de la firma Eleven People, con sede en Santalla, Carlos Martínez.

El salón de Plenos del Ayuntamiento de Castropol acogerá la cuarta parada de este ciclo. Tendrá lugar el 24 de septiembre, a las 18.30 horas. En este caso, bajo el título "Los valores de Castropol", intervendrán la emprendedora multidisciplinar Thaïs Eineberholm, el responsable de la ganadería Navalín, Manuel Pérez; la presidenta del Club de Mar de Castropol, Laura Villabrille; el director general de Uromac Systems S.A., Javier Fernández-Catuxo, y la empresaria turística Belén García.

De Vegadeo a Oviedo

La última parada en el territorio será en Vegadeo donde, el próximo 28 de octubre, tendrá lugar el coloquio "Los valores de Vegadeo". La cita, programada para las 18.00 horas en el salón de Plenos de Vegadeo, contará con el presidente de la Asociación de Comerciantes (Ascove) José Antonio Seijo; el empresario Alejandro Murias; la presidenta de la asociación cultural Leña Verde, Noelia Rodríguez; la gerente de FabEo, Rocío Martínez y el cotitular de la ganadería Solfer Tcea, Javier Marcos.

Noticias relacionadas

El ciclo cerrará su recorrido en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, el 19 de noviembre, a las 18 horas. En este caso tendrán voz los alcaldes de San Martín de Oscos, Pedro Álvarez; Villanueva de Oscos, Abel Lastra; Taramundi, César Villabrille; San Tirso de Abres, Clemente Martínez; Castropol, Francisco Javier Vinjoy y Vegadeo, César Álvarez, en un debate titulado "Los valores de la comarca Oscos-Eo".