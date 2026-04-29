Puertos del Principado obliga a modificar las barandillas del nuevo paseo portuario de Navia y retrasa el final de las obras de este rincón especial de la villa

La remodelación de la dársena de Navia encara su recta final con un retraso inesperado provocado por la necesidad de corregir varios elementos de seguridad instalados en el nuevo paseo portuario. La actuación, impulsada por el Ayuntamiento para modernizar el entorno marítimo y ganar espacios peatonales sin perder aparcamientos, debía estar concluida hace semanas, pero una revisión técnica de Puertos del Principado obligó a introducir modificaciones en la obra.

El problema se centra en las barandillas del borde del paseo. Según trasladó la administración autonómica al Consistorio naviego, la altura actual no cumple con las condiciones exigidas una vez finalizados los trabajos de urbanización, por lo que será necesario elevarlas antes de recepcionar definitivamente la obra.

Modificación incorporada

La alcaldesa de Navia, Ana Fernández, quiso rebajar la polémica generada en torno al asunto y defendió que no se trata de un fallo grave, sino de un ajuste técnico detectado durante la supervisión final de la actuación. Explicó que "Puertos entiende que quedan un poquito más bajos de lo que corresponde" y señaló que la modificación ya está incorporada al proyecto para poder ejecutar cuanto antes la corrección necesaria.

"Con las barandillas no pasó nada; simplemente Puertos entiende que no tienen una altura aceptable en este momento después de realizar la obra y nos solicitó que levantásemos esa barandilla, con lo cual ya hemos hecho la modificación del proyecto para incluir ese nuevo trabajo", explicó Fernández. La regidor indicó que "en breve se procederá a trabajar en esa nueva línea.

Otra vista de la acera y de las barandillas. / A. M. S.

La actuación sobre la dársena ha supuesto una transformación importante del frente marítimo naviego. El proyecto contempla la renovación del paseo, mejoras de accesibilidad, reorganización de espacios y una nueva imagen para uno de los puntos más transitados del municipio, especialmente durante los meses de verano.

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Mientras tanto, el retraso mantiene todavía abiertas algunas zonas de obra y obliga a prolongar las afecciones al tráfico y a los aparcamientos de la explanada portuaria. Desde el Ayuntamiento confían en que la remodelación pueda quedar completamente finalizada una vez se adapten las barandillas a las exigencias marcadas por Puertos del Principado.