El silvopastoreo como método para la prevención de incendios se ensaya en 95 hectáreas de la cuenca del Navia

El silvopastoreo, es decir, la combinación entre producción forestal, de forraje y pastoreo de animales en un mismo terreno, como herramienta para la lucha contra los incendios. Es la estrategia que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ensaya en el valle del Navia, actuando en 95 hectáreas de terreno y con una inversión de 336.380 euros.

El consejero Alejandro Calvo visitó hoy la zona para evaluar los trabajos realizados en Grandas de Salime, Illano y Pesoz. En concreto, en Grandas "se han acondicionado 30 hectáreas en El Acebo y Cerro Lourenzo, con una inversión de 90.009 euros". En Illano "se han destinado 147.344 euros para intervenir en 40 hectáreas en A Montaña", mientras que en Pesoz "los trabajos se han desarrollado en 25 hectáreas del entorno de Lijou".

"Paisajes adehesados"

El Principado explica que las intervenciones "han permitido crear paisajes adehesados y mosaicos silvopastorales que aumentan la resiliencia frente a los incendios forestales y favorecen la biodiversidad". Para ello, señalan, se han realizado desbroces selectivos, clareos para ajustar densidades, podas y otros tratamientos selvícolas, además de mejoras del suelo mediante abonado, encalado y gradeo que facilitan la implantación de pastos.

La operación ha incluido la instalación de cierres perimetrales y diversas infraestructuras vinculadas a la ganadería extensiva, "con el objetivo de garantizar una carga ganadera adecuada y un uso ordenado que permita mantener a largo plazo la función preventiva y ecológica de estas áreas".

Menos combustible vegetal

La Consejería explica que este proyecto silvopastoral "impulsa un modelo de gestión del territorio orientado a recuperar el mosaico tradicional y reducir la continuidad del combustible vegetal en zonas con alta incidencia de incendios". En el conjunto de Asturias, añade el Gobierno regional, ya se ha actuado en más de 180 hectáreas, con una inversión total de un millón cofinanciada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) del programa Next GenerationEU.

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Calvo, acompañado por el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha analizado los trabajos en una reunión con la alcaldesa de Pesoz, Lucía Villanueva, el alcalde de Illano, Iván Rodríguez, y el teniente de alcalde de Grandas de Salime, Carlos García.