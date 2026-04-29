El SOMA traslada el 1 de Mayo a la bocamina de Mina Miura en apoyo a los mineros encerrados: "Nuestra celebración está donde está el conflicto"

El SOMA-FITAG-UGT ha dado un giro histórico a la festividad del Día Internacional de los Trabajadores. El sindicato ha anunciado que este año no acudirá a los actos tradicionales del Primero de Mayo en Gijón, pues ha decidido trasladar toda su "fuerza reivindicativa a la bocamina de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias)". El objetivo es claro: arropar a los cuatro compañeros que permanecen encerrados en la explotación en protesta por la situación de impago salarial que padecen desde hace un año.

"Nuestra celebración este año está donde está el conflicto", señala el sindicato minero, que convoca a las 12.00 del viernes en la bocamina para dar "el aliento de todo el sindicato" a los compañeros encerrados y dejar claro al empresario Fernando Martínez que "no vamos a dar un paso atrás hasta que se abone la totalidad de las nóminas que se les adeudan". La entidad sindical anima a todos los trabajadores y vecinos de la comarca a sumarse a la concentración para exigir "dignidad, justicia y el fin de los abusos empresariales en la minería asturiana".

Punto crítico

Considera el SOMA que el conflicto "ha llegado a un punto crítico tras los reiterados incumplimientos" del empresario minero, que incluso, añaden, "ha ignorado los plazos acordados ante la justicia".

El sindicato arremete contra el Principado por la respuesta que ha dado al escrito en el que el SOMA denunciaba el conflicto laboral en Mina Miura y el encierro de los trabajadores. En dicho documento se instaba a la Autoridad Minera a visitar el lugar y a que un técnico validase las medidas de seguridad existentes, así como aquellas que deben implementarse. "Lejos de adoptar medidas eficaces, el Principado ha optado por una interpretación restrictiva de sus competencias, que no compartimos. En la práctica deja sin resolver un problema, que es que hay un empresario a la fuga y no hay una dirección facultativa en una mina con actividad", señalan.

Al SOMA le preocupa que ante esta situación la Administración no active herramientas legales como la "ejecución subsidiaria o incluso la apertura de procedimientos que podrían derivar en la retirada de la concesión minera". A juicio del sindicato, la actitud del Gobierno regional traslada "un mensaje de desprotección hacia los trabajadores y de permisividad frente a incumplimientos graves por parte de la empresa explotadora".

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El sindicato minero pide al Principado "la intervención efectiva ante la ausencia del empresario, la depuración de responsabilidades por los incumplimientos y el inicio, en su caso, de los procedimientos necesarios para la retirada de la concesión minera".