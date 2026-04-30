Adriana Lastra respalda a los mineros de Ibias y exige al empresario que pague lo que les adeuda

La delegada del Gobierno, Adriana Lastra, ha mostrado la solidaridad del Gobierno de España con los cuatro mineros encerrados en Mina Miura (Ibias) y el resto de la plantilla, que acumulan una docena de salarios sin cobrar. "Es una situación dramática y entiendo que tienen la solidaridad de todos los asturianos y también del Gobierno de España", destacó la delegada durante su visita este miércoles al Occidente, a las obras que se están ejecutando en la carretera nacional N-634, a su paso por Santiago y Otur (Valdés).

Lastra trasladó la exigencia al empresario "para que pague" y detalló que ante la ausencia del director facultativo de la mina "no se puede entrar de manera oficial a la mina", por lo que desde el Gobierno no pueden entrar a verificar la seguridad de la mina, ni tampoco se puede desalojar a los mineros. "El viernes la Guardia Civil entregó una orden de desalojo voluntario a los mineros, porque no pueden entrar a una mina privada para sacarlos", explicó y señaló que a partir de ahí cada día una patrulla se ha acercado a la mina interesándose por cómo están los mineros.

Críticas a la falta de actuación de la Administración

Precisamente, el sindicato SOMA-FITAG-UGT critica la falta de actuación de la Administración ante el abandono de funciones por parte de la empresa y la dirección técnica. "Es preocupante que la Administración se escude en la imposibilidad de asumir la dirección facultativa sin activar otras herramientas legales de la que sí dispone, entre ellas, la ejecución solidaria o incluso la apertura de procedimientos que podrían derivar en la retirada de la concesión minera", expone el sindicato, que ve que la pasividad del Gobierno transmite "un mensaje de desprotección hacia los trabajadores y de permisividad frente a incumplimientos graves por parte de la empresa explotadora".

Por ello, insisten en exigir al Principado de Asturias la intervención efectiva, la depuración de responsabilidades por los incumplimientos y el inicio del procedimiento para retirar la concesión minera.

Además, el sindicato ha anunciado que este año no acudirá a los actos tradicionales del Primero de Mayo en Gijón para trasladarlos a la bocamina de Mina Miura, en Tormaleo (Ibias), con el objetivo de arropar a los cuatro mineros encerrados en la explotación en protesta por la situación de impago salarial, con 10 nóminas y dos pagas extras pendientes de cobrar.

"Nuestra celebración este año está donde está el conflicto", reivindica el sindicato que busca trasladar toda su "fuerza reivindicativa a la bocamina". Para ello, convocan una concentración a las 12.00 horas en la entrada de la mina ibiense.

Una semana de encierro

Los mineros también recibieron el apoyo de la diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, que destaca que "lo que están haciendo estos trabajadores es un acto de dignidad. Llevan meses sin cobrar, sin que el empresario dé la cara, y aun así siguen apostando por su mina y por su futuro. Lo mínimo que puede hacer la Administración es responder a esa valentía con acciones concretas y urgentes".

En este sentido, reclama a la Dirección General de Minería que "actúe cuanto antes para garantizar la continuidad de la explotación y la mediación del Gobierno de Asturias para que la plantilla cobre ya las cantidades adeudadas".

Noticias relacionadas

Los mineros cumplen este jueves a mediodía una semana de encierro sin que haya habido ningún avance que pueda permitir dar solución al conflicto laboral ni a su demanda de dar continuidad a las labores de explotación de la mina.