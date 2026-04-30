Se cumple una semana de encierro en Mina Miura y el Gobierno sanciona por infracción grave a la empresa y al director facultativo
Inspectores del Gobierno del Principado visitan de nuevo las instalaciones e instan a los trabajadores a abandonar el encierro de manera voluntaria al no estar garantizada su seguridad
El Gobierno de Asturias sanciona con 3.000 euros a la empresa propietaria de Mina Miura, en Ibias, y suspende de funciones durante seis meses a su director facultativo por no ejercer sus funciones para garantizar la seguridad de los mineros que se encuentran encerrados en el interior de la explotación desde hace una semana.
El Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha propuesto sendas sanciones a Carbones La Vega S.L., propietaria de la mina, y al director facultativo de la misma por incumplimiento de la Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera. Estas medidas sancionadoras llegan una semana después de producirse el encierro y también de la visita realizada por dos ingenieros del Servicio de Minas a la explotación, acompañados por la Guardia Civil de Cangas del Narcea, que no pudieron entrar para verificar la seguridad de la instalación al no estar presente el director facultativo de la explotación.
La dirección general de Minería detalla que, en el caso de la empresa, se plantea una sanción de 3.000 euros por infracción grave al no haber establecido las medidas que garanticen la seguridad de la explotación y no existir tutela efectiva del director facultativo para su cumplimiento cuando varios trabajadores se encuentran en su interior de forma continuada.
En cuanto al director facultativo, se considera que ha incurrido en una infracción muy grave por incumplimiento de sus deberes profesionales al no velar por la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores que desarrollen su actividad en todo el complejo. Por este motivo, se propone una sanción de 900 euros y la suspensión de funciones durante seis meses.
Además de la propuesta de sanción, este jueves dos ingenieros del Servicio de Minas regresaron a la explotación para visitar la mina y comprobar cómo están los mineros encerrados. El director general de Minería, Javier Cueli, señala que a raíz de esta nueva visita están analizando "posibles nuevas propuestas de sanción dada la reiteración de los hechos que se están produciendo y de que no tenemos contestación por parte de la empresa".
Tanto en la visita de la semana pasada, como en la realizada en este jueves, los inspectores instaron a los trabajadores a abandonar de manera voluntaria el encierro "al no estar garantizada su seguridad" y les advirtieron de los riesgos derivados de la falta de supervisión técnica de la explotación por falta de dirección facultativa.
Cueli también quiso manifestar la solidaridad con los cuatro mineros encerrados, una medida que han adoptado para exigir el pago de las nóminas que el empresario les adeuda, en total una docena, y la continuidad de la actividad en la mina. "Entendemos la situación por la que están atravesando y queremos poner el foco en que la empresa no está cumpliendo con lo que había establecido y pactado con ellos hasta ahora", subrayó el director general.
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