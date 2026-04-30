Operación finalizada con éxito: expectación en Cudillero ante la retirada de la icónica pasarela de acceso peatonal al anfiteatro
"Supuso un despliegue importante a nivel técnico", subraya el alcalde cudillerense, Carlos Valle, que confía en que el puente regrese a su ubicación en mes y medio
"Fue todo un éxito". Así resume el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, la operación realizada este jueves para desmontar la pasarela peatonal que da acceso al icónico anfiteatro de la capital pixueta. Dos grúas de gran tonelaje se ocuparon de este trabajo necesario para realizar una rehabilitación integral de la estructura. "Supuso un despliegue importante a nivel técnico", señala Valle, que agradece la actuación liderada por la Consejería de Movilidad para restaurar esta instalación tan usada.
"Agradecemos al Principado que haya atendido las circunstancias de esta pasarela, muy necesaria para Cudillero. Ahora se va a hacer un trabajo de rejuvenecimiento de esta estructura", señala Valle. Cabe recordar que este puente, que permite el acceso a la villa cudillerense de los cientos de turistas que acuden a esta localidad, fue instalado hace más de veinte años. Periódicamente, se le hicieron trabajos ordinarios de mantenimiento, pero hacía falta una revisión a fondo para garantizar la seguridad de los peatones.
A principios de enero el Gobierno local solicitó la intervención al Principado y se determinó que la mejor opción para su revisión integral era la retirada de la estructura. La primera parte del operativo consistió en el desmontaje de la pasarela, que se transportó en camión hasta una zona del puerto donde se hará la rehabilitación. Estéticamente, la pasarela no sufrirá cambios importantes, pero sí en materia de seguridad.
El alcalde cudillerense explica que los trabajos estarán listos en aproximadamente mes y medio y que su objetivo es que Cudillero recupere su icónica pasarela para las fiestas de San Pedro.
Mientras tanto, se ha configurado un itinerario peatonal provisional por la calzada de los vehículos. "Se ha delimitado para que caminen separados del tráfico", precisa el rpimer edil.
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