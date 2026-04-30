La ostra se viste de gala para su festival en Castropol: "Es una buena oportunidad para conocer este producto a fondo"

Castropol inauguró esta tarde la duodécima del festival gastronómico "Somos la ostra", una cita asentada en el calendario castropolense y que pondrá a la venta 25.000 unidades de este preciado marisco.

"Estamos felices de alcanzar la duodécima edición. Invitamos a participar a todas las personas que lo deseen, pues hasta el domingo tenemos actividades de todo tipo, no solo de degustación de ostras, sino de carácter cultural y deportivo”, señala el alcalde castropolense, Francisco Javier Vinjoy.

Hace hincapié Vinjoy en que no solo se pueden degustar ostras al natural, sino que hay alrededor de dieciséis elaboraciones disponibles estos días, tanto en los shows gastronómicos que tendrán lugar en la carpa como en los establecimientos hosteleros del concejo. El primer edil agradece el apoyo tanto de la Caja Rural como de las Consejerías de Medio Rural y de Presidencia. Precisamente el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, asistió a la inauguración del evento en el que destacó que no solo es gastronomía, sino que muestra "una forma de vivir, de trabajar y de cuidar lo nuestro" y enfatizó en que la ostra en Castropol es más que un producto: "Es paisaje, tradición empleo y también es futuro".

En este sentido, señaló que la ría del Eo es un lugar único "resultado de hacer las cosas bien durante mucho tiempo, de saber aprovechar los recursos sin perder el respeto por el entorno, y el cultivo de la ostra es un ejemplo perfecto".

Reconoció así el trabajo de las empresas Acueo y OstrAstur, los dos productores de ostra que trabajan en el estuario, el único de Astuiras con producción ostrícola, y su apuesta por "la calidad, por la sostenibilidad y por quedarse en el territorio".

A la vez hizo hincapié en el apoyo público: "El Centro de Experimentación Pesquera de Castropol es una pieza fundamental. Muchas veces su labor no se ve, pero está ahí: garantizando que todo se haga con rigor, con seguridad y con calidad".

En referencia al sector público recordó que en el Consejo de Gobierno de esta semana se aprobó una inversión de 1,1 millones de euros para apoyar a empresas de acuicultura, comercialización y transformación de productos de la pesca.

Los productores juegan un papel clave en esta fiesta, ya que son los encargados de poner las ostras. Acueo ha reservado una partida de 16.000 ostras y las 9.000 restantes las pondrá a la venta OstrAstur. El epicentro de la actividad es una carpa instalada en el muelle de La Punta.

Programa variado

El viernes habrá varias actividades especiales como una mesa redonda titulada "Cuando íbamosal mar" en el que serán protagonistas varios profesionales del concejo y que tendrá lugar a las 11.30 horas en la casa de cultura. También especial será el show de cocina con ostras a cargo del instituto Marqués de Casariego, previsto para las 12.30 horas. La jornada la cerrará el grupo The Goodmen.

El sábado el show de cocina correrá a cargo de los alumnos del instituto Valle de Aller y también será a las 12.30 horas. En el programa también destaca la XI Contrareloj de Traineras del festival, que comenzará a las 18.00 horas.

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El domingo el show de cocina correrá a cargo del cocinero Avelino Gutiérrez, del Peñalba de Figueras. No faltará el tradicional concurso de abridores de ostras, que será a las 14.00 horas. La clausura del festival será a las 15.30 horas.