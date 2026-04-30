Todo a punto para la XXXVI Feria de Muestras de Tineo: 170 expositores con novedades y un amplio programa de actividades para todos los públicos

El trabajo ha sido frenético durante toda la semana en el recinto ferial de Santa Teresa de Tineo para convertirlo en el escaparate comercial del Occidente que supone la Feria de Muestras de Tineo. Todo está a punto para que este viernes 1 de mayo se abran las puertas del recinto al público, que podrá disfrutar de todo lo que ofrece la feria hasta el domingo día 3.

Por un lado, se podrá disfrutar de una amplia oferta expositiva con 170 expositores que se repartirán por los 4.750 metros cuadrados de espacio interior que tiene el recinto y 7.110 metros cuadrados en el exterior, además de 400 metros cuadrados dedicados a artesanía.

Del total de participantes, 29 corresponden al sector de la artesanía, 33 se ubicarán en el espacio exterior, principalmente vinculados al sector agrícola y ganadero, con presencia destacada de maquinaria agrícola, automoción y suministros, y 108 expositores estarán en el recinto interior, representando ámbitos como la alimentación, el hogar, la construcción o los suministros agrícolas y ganaderos.

Pero, además de la parte expositiva y comercial, la feria se complementa con un programa de actividades dirigido a todos los públicos, que se alargará durante los tres días del certamen.

Inauguración oficial

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 1 de mayo a las 12.30 horas en la carpa de actividades, tras la recepción de autoridades a las 12.00 horas, acompañada por el Grupo de Gaitas El Oso Pardo. A lo largo de la jornada se sucederán actividades infantiles desde las 12.00 horas, actuaciones musicales como la del propio grupo de gaitas a las 13.30 horas y propuestas culturales como la obra de teatro "Toc Toc" a las 17.00 horas. La jornada se cerrará con música en directo, con “Pájaros en la cabeza” a las 21.30 horas en la carpa de actividades y el concierto del grupo Waykas a las 24.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Acto de hermanamiento

El sábado 2 de mayo, la programación arrancará a las 11.00 horas con el Torneo Individual de Bolos en la Bolera de San Roque. A partir de las 12.00 horas se concentrarán múltiples actividades, como el acto INNOVA FMT, que incluye entrevistas a las empresas expositoras que presentan un producto o servicio innovador; el XXX Concurso de Entibadores Villa de Tineo y talleres infantiles. A las 12.30 horas tendrá lugar el acto de hermanamiento entre la IGP Chosco de Tineo y la IGP Faba Asturiana, seguido de un showcooking a las 13.00 horas y una degustación gastronómica a las 13.30 horas.

La tarde incluirá exhibiciones de baile a las 16.30 horas, talleres infantiles a las 17.00 horas y actuaciones musicales como "Medievalitis" a las 18.30 horas. Por la noche, el grupo "Los Buscavidas" actuará a las 21.30 horas en la carpa, mientras que la Orquesta Tatoo ofrecerá un concierto a las 24.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

Clausura con homenaje

El domingo 3 de mayo, la programación comenzará a las 11.30 horas con un concurso de pesca infantil. A lo largo del día habrá más talleres infantiles (12.00, 13.00 y 17.00 horas), actuaciones musicales como la del Grupo de Gaitas Triskel a las 13.00 horas, la Coral a las 16.00 horas y la Banda de Música La Armonía a las 17.00 horas.

A las 18.30 horas se celebrará el acto institucional de clausura, que incluirá el homenaje a la Asociación Ecuestre La Estampida Villa de Tineo y entrega de premios a los mejores stands y de los concursos. La feria finalizará con el concierto del grupo "D’Rumba" a las 20.30 horas.

Durante los tres días, el recinto contará además con actividades permanentes como ludoteca infantil (de 11.30 a 19.30 horas), torneos de fútbol 3x3 (de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas), hinchables, una exposición fotográfica y un punto de información turística de Tineo.

Noticias relacionadas

La Feria de Muestras de Tineo ofrece así una programación variada que combina innovación, tradición y entretenimiento para vecinos y visitantes.