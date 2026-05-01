El alcalde de Castropol, al dueño de la casona de Sestelo: "Entiendo la queja por la tardanza y espero que se pueda ejecutar este proyecto de gran relevancia"

El alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy, ha salido al paso de la denuncia del dueño de la casona de Sestelo, que lamentó en LA NUEVA ESPAÑA la demora en la concesión de las licencias para poner en marcha un ambicioso proyecto en este inmueble. En concreto, lleva cinco meses esperando por un permiso para acometer una demolición parcial en el interior del icónico edificio. El primer edil dice comprender su lamento y atribuye el retraso a la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos.

"Entiendo al promotor porque cuando se envían documentos a esta Consejería hay mucha tardanza, algo que afecta también a obras del propio Ayuntamiento. En enero se remitió la documentación y me he interesado en varias ocasiones, pero la petición aún no ha pasado por la CUOTA y es un requisito para emitir el informe favorable", explica el alcalde.

"Debería ser ágil"

"No hay complicidad ninguna con el Principado como denuncia el propietario, nosotros intentamos agilizar los trámites dentro de nuestras posibilidades y es nuestro deseo que esta obra se desarrolle", señala Vinjoy, que reitera su comprensión con el malestar del promotor, el madrileño Pablo Rivas. A juicio de este último, que plantea una inversión de más de quince millones de euros para esta singular propiedad castropolense, "lo que debería ser un proceso administrativo ágil y razonable se ha transformado en un laberinto de silencios y demoras, que es desmotivador". Señala que en otras comunidades, obras como la que pretende acometer en el interior del inmueble "se gestionan mediante una simple declaración responsable".

"Entiendo la queja y espero que se pueda ejecutar este proyecto de gran relevancia. Además sé que el promotor está haciendo un esfuerzo importante", concluye el primer edil sobre este proyecto que plantea transformar Sestelo en un centro pionero de longevidad, una iniciativa que considera "única, tanto en España como en Europa".

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El promotor considera que este proyecto será "capaz de situar a Asturias en la vanguardia de un sector emergente, generar empleo cualificado y recuperar un edificio histórico abandonado durante más de 40 años". Sin embargo, la lentitud administrativa le impide poner en marcha la primera fase de la actuación, que consiste en limpiar el interior del inmueble para garantizar su estabilidad y evitar accidentes. La licencia de obra se presentó en el Ayuntamiento de Castropol el pasado diciembre y sigue esperando una respuesta.