Multitudinario inicio de la Feria de Muestras de Tineo: “Sorprende la afluencia desde primera hora”

Tineo ha vivido un multitudinario arranque de su tradicional Feria de Muestras, que llega a su 36.ª edición. Desde el momento de la apertura de puertas, el recinto ferial se llenó de público para satisfacción de los expositores. Una inauguración que ha generado muy buenas expectativas en las empresas participantes, que esperan que la afluencia se mantenga hasta el domingo.

La gran respuesta del público ha sorprendido incluso a los más veteranos de la feria, como es Patricio Pérez, al frente de una empresa de maquinaria agrícola de Tineo. "Se nota que la gente tiene ganas de disfrutar de la feria porque me sorprendió tanta afluencia desde primera hora", confiesa y asegura que en la feria tinetense siempre se generan "buenas expectativas".

Además, este año coincide con la convocatoria de ayudas para planes de mejora de las explotaciones ganaderas lo que repercutirá directamente en el sector de la maquinaria, que confía en que este año será bueno y, para ellos, la feria de Tineo se presenta como el gran escaparate para presentar sus novedades. De hecho, en la zona expositiva exterior se podía ver un gran despliegue de maquinaria agrícola, en un espacio aprovechado al milímetro.

Lleno en el primer día de la Feria de Muestras de Tineo / D. Álvarez

Precisamente, el sector ganadero y agrario es el que más representación tiene en la feria con 33 expositores de los 170 que se reparten por todo el recinto. Entre ellos se encuentra alimentación para animales, suministros y también distribuidores de las marcas líderes en tecnología, principalmente enfocadas en las ganaderías de producción de leche. Una de ellas es la que gestiona Aurora Rodríguez, distribuidora de GEA Farm Tecnologies, que asegura que a la feria de Tineo siempre hay que llegar con novedades. "Es un gran punto de encuentro con los ganaderos porque es la feria más importante del sector en Asturias y donde se presentan todas las novedades, así que hay que venir". Asimismo, reconoce que el público ganadero acude y que muchos llegan para realizar transacciones directamente o pedir presupuestos durante los días de la feria.

La jardinería también tiene su espacio. Este año se estrenó como expositor José Manuel Álvarez, de Valdesoto, después de intentarlo y quedarse en lista de espera durante unos años. "Queríamos venir a Tineo por la tradición y el nombre que tiene esta feria y también por el ambiente; acudimos como visitantes y siempre nos gustó", señala. Su stand muestra las novedades del sector de la jardinería y del motor, como son las motos eléctricas. "Teníamos ganas de enseñar nuestros productos, que son diferentes a los que se suelen ver, y crear cartera de clientes en esta zona", subraya.

El sector del automóvil también tiene presencia. Por segundo año consecutivo acude Aníbal Sánchez con una muestra de coches y con buenas expectativas después de la primera experiencia: "Cerramos ventas en la propia feria y también hubo posventa, que es lo interesante, que la gente que te conoce aquí vaya a visitarte al concesionario".

También repite por segundo año experiencia Juan Pedro Díaz con su tienda de muebles. De hecho, vaticina que se van a convertir en un stand fijo de la feria. "El año pasado nos gustó mucho, hicimos buenos clientes y esta misma mañana ya hemos cerrado varias ventas", destaca. Para él lo mejor de esta cita comercial es el público: "La gente que viene a esta feria muestra interés, se deja aconsejar y se fía de tus recomendaciones".

Los stands con productos de venta directa también vivieron una jornada frenética. "Hay mucha gente y los que tenemos venta directa lo estamos notando, esta es una feria en la que se vende mucho y hoy se está vendiendo", confirmaba Luis López, de la quesería Tierra de Tineo.

A mediodía, las autoridades realizaron la inauguración oficial de la cita, en la que la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, recordó que durante los días de la feria "Tineo se convierte en un escaparate vivo del talento, la innovación, el esfuerzo y la calidad de nuestros profesionales, empresas y productores". Hizo hincapié además en lo que significa que haya una lista de espera de más de 70 empresas: "Refleja no solo el crecimiento del evento, sino también su relevancia y prestigio dentro y fuera de nuestro territorio".

En el acto inaugural también participó el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que ensalzó la cita comercial tinetense como uno de "los mejores escaparates en Asturias en materia agroalimentaria y del sector servicios". Aprovechó la feria, con fuerte presencia agraria, para ensalzar que el Gobierno de Asturias ha implementado "más de 14 millones de euros de ayudas extraordinarias fuera de lo que son las convocatorias ordinarias".

A la inauguración de la cita también acudió el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, así como numerosos alcaldes del Occidente y diputados.

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La feria continúa hasta el domingo con una amplia programación de actividades para todos los públicos que incluyen desde deporte tradicional, música en directo, hasta actividades infantiles.