El Ayuntamiento de Vegadeo pone orden a los gatos del pueblo: carnés para cuidadores y control sanitario

El Ayuntamiento de Vegadeo da un paso al frente para organizar la vida de los gatos callejeros. A través de un nuevo marco regulador, el consistorio busca equilibrar la salud pública y el bienestar animal, transformando las colonias descontroladas en grupos gestionados bajo el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), contando para ello con la figura clave del gestor voluntario.

Para evitar problemas de salubridad y garantizar que estos animales vivan en condiciones dignas, el consistorio ha dado luz verde al "Programa de gestión ética de las colonias felinas y método CER del Ayuntamiento de Vegadeo". Su objetivo es regular las condiciones y normas de desarrollo de la gestión de colonias felinas, así como fomentar la participación voluntaria de los ciudadanos implicados en el cuidado y la alimentación de estos animales.

El método CER consiste en la captura y control sanitario de gatos, su esterilización y marcaje con microchip y el retorno a la colonia de origen. Esta actuación no solo mejora el bienestar de los gatos, sino que evita su crecimiento exponencial. Asimismo, se creará un registro que recogerá diferentes datos de los animales.

Pienso seco

Con respecto a la alimentación, se colocarán un "número adecuado y proporcional de comederos y bebederos, estancos, distribuidos en varios puntos discretos". Además, se alimentarán con pienso seco. Para saber si la comida es suficiente se debe atender a esta regla: "Si la ración se consume en un tiempo inferior a quince minutos, se deberá aumentar la cantidad de alimento suministrado. Si, por el contrario, la ración suministrada permanece por tiempo superior a una hora, la ración deberá ser reducida".

Asimismo, la nueva normativa establece la consideración de personas cuidadoras de colonias felinas a aquellas que se comprometan a ocuparse de su cuidado y atención. Estas personas recibirán formación sobre "el control, la gestión y el seguimiento de las colonias" y también un carné de gestor de colonias. A cada uno se le asignará una colonia y se ocuparán de su captura, suelta, así como del suministro de comida y la limpieza periódica de las zonas de alimentación y deposiciones. También informarán al Ayuntamiento de cualquier incidencia.

La norma también establece prohibiciones como el sacrificio de los gatos o su confinamiento, también el abandono de gatos en las colonias o el aprovechamiento cinegético de estos animales.

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Por su parte, el Ayuntamiento, entre otras cuestiones, debe fomentar la participación ciudadana en la atención de estas colonias, establecer medios de comunicación entre los gestores y los servicios veterinarios y gestionar la creación de nuevas colonias. Este programa se evaluará con una periodicidad mínima de cuatro años. Eso sí, el documento deja claro que su desarrollo estará condicionado a la disponibilidad de recursos.