El chosco y la faba se dan la mano en Tineo: "Es un hermanamiento maravilloso entre dos productos que se complementan muy bien"

La faba y el chosco se dieron la mano este sábado en Tineo. Uno de los eventos centrales de la trigésimo sexta edición de la Feria de Muestras fue el acto de hermanamiento entre las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ambos productos santo y seña de la región. “Es una unión maravillosa porque ambos productos se complementan muy bien”, celebraron los productores.

El presidente de la gestora de la IGP Faba Asturiana, Cuco Nieto, destacó la buena comunión de ambos productos y bromeó proponiendo un eslogan para el embutido tinetense: "Pon un chosco en tu nevera sería un buen eslogan. A mí tener un chosco en casa me da una tranquilidad tremenda, el chosco te salva la vida". Sobre este “maravilloso” hermanamiento, también defendió la capacidad casi mágica de la faba de llevarse bien con todo, desde la carne al pescado, pasando por el marisco.

En torno a 150 toneladas

Nieto, que explicó que la entidad celebrará elecciones en el último trimestre del año, señaló que la presente temporada está registrando datos de normalidad. “Hemos tenido dos campañas muy duras, con producciones muy bajas, pero esta última parece que será normal, sin ser extraordinaria. Creemos que podremos estar en torno a 100 o 150 toneladas de producción”, señaló el presidente de la gestora, que hizo un llamamiento al consumidor para que apueste por la Faba Asturiana.

“Debemos pedir a todos los asturianos que sean conscientes de que nuestra faba tiene una extraordinaria calidad, reconocida a nivel nacional y que el plato emblema es la fabada, pero solo una pequeña cantidad se cocina con nuestra faba”, añadió, al tiempo que señaló que el consumidor debe saber que producir alubias en Asturias es más costoso y complejo, que no es una producción mecanizada como la de otras latitudes, para que sean conscientes del esfuerzo que supone.

José Ramón Feito, Elena Gómez, Cuco Suárez y Montse Fernández. / IGP Chosco de Tineo

Por su parte, la presidenta de la IGP Chosco de Tineo, Elena Gómez, también reivindicó la versatilidad del chosco y su buena combinación con la faba. Señaló que el producto sigue en su tendencia positiva de crecimiento “poco a poco”, si bien siguen queriendo calar en territorios de menos consumo como el Oriente.

La Feria de Muestras es una de las citas importantes para el chosco. “Junto a nuestro festival son nuestros principales eventos. Viene mucha gente a Tineo y nos sirve para dar a conocer el producto”, apunta.

Show de cocina

Tras el acto formal de hermanamiento, en el que ambos presidentes se intercambiaron sus productos en el escenario, tuvo lugar una demostración de cocina de la mano del chef Iván Villar, del restaurante ovetense El Dólar. Realizó el plato clásico de fabas con chosco, pero también una propuesta más moderna: hummus de faba asturiana con chosco. Ambas elaboraciones triunfaron entre el numeroso público que se acercó al evento.

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La feria volvió a gozar de una jornada de lleno. Al igual que el viernes, el certamen atrajo a cientos de personas al recinto ferial de la capital tinetense.